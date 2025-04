Marcher jusqu’au magasin ? Commander sur Internet et me faire livrer chez moi ? Choisir un point relais ? Gagner d’un coup de voiture la zone commerciale ? Les options qui s’ouvrent à nous pour les achats du quotidien ou plus exceptionnels sont aujourd’hui nombreuses. Même les personnes qui n’habitent pas à proximité des lieux de vente, pour qui faire leurs courses à pied est exclu, disposent de plusieurs choix. L’Ademe (Agence de la transition écologique) propose désormais un simulateur qui éclaire sur l’impact de chacun (1). Divers objets sont proposés, du livre au micro-ondes en passant par les vêtements et les courses alimentaires, entre autres, et l’impact carbone de chaque modalité est chiffré. Pour les choix qui impliquent un déplacement en voiture, on peut faire varier le kilométrage selon son cas personnel. Sans surprise, faire ses courses à pied est le moins polluant. Si l’on est motorisé, tout dépend des distances jusqu’au magasin, au point relais ou au local de click and collect. Si elles sont équivalentes, mieux vaut se rendre en boutique.

Un outil instructif, mais pas sans limites

L’outil permet de réaliser qu’au-delà de ce que l’on achète, la façon dont nous faisons nos courses pèse aussi en termes d’impact environnemental. Et d’avoir une idée plus précise de l’ampleur des différences entre les options. On est moins convaincus par la proposition d’inclure l’impact de la fabrication de l’objet alors que les catégories sont parfois larges, à l’image des courses alimentaires. Quel rapport entre le bilan carbone d’un panier de denrées brutes produites localement et celui d’un Caddie d’aliments transformés à partir d’ingrédients venus d’ailleurs ? En s’informant sur la méthodologie, on apprend que le panier ne comprend que de l’épicerie sèche. Il n’est donc pas représentatif des courses quotidiennes. À force de faire des moyennes et des approximations, les chiffres perdent leur pertinence. Par ailleurs, le calculateur – du moins ceux qui l’ont mis au point – perd parfois le sens des réalités avec la proposition « Achat en magasin, j’y vais à pied » pour le cas d’un lit complet ou d’un lave-linge. Disposer à la fois d’une boutique à proximité et de plusieurs paires de bras suffisamment costauds n’est pas donné à tout le monde !