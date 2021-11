© France Industrie Made in France Un nouveau logo qui ne règle pas tout

Pour unifier les pratiques publicitaires quant à la revendication « fabriqué en France » et permettre au consommateur de se repérer plus aisément, France Industrie propose un nouveau logo. Mais il ne va pas au-delà de la réglementation actuelle et aucun contrôle particulier n’est lié à son utilisation.

La tendance n’est pas nouvelle mais elle s’est renforcée depuis la pandémie : nous souhaitons plus que jamais acheter français. Selon les sondages, entre deux tiers et trois quarts des personnes interrogées se déclarent même prêtes à payer plus cher pour acquérir un produit sorti d’une usine implantée dans l’Hexagone. Même si les bonnes intentions ne se traduisent pas toujours dans les faits, les professionnels ont bien compris l’intérêt de flatter ce patriotisme économique. Des drapeaux bleu-blanc-rouge au classique made in France en passant par les cocardes et les cartes de France, les allégations liées à l’origine nationale envahissent les étiquettes, affiches publicitaires et sites Internet. Tout cela n’est pas d’une grande clarté pour le consommateur. Pour unifier les pratiques, France Industrie, l’organisation professionnelle qui représente l’industrie nationale, a mis au point un nouveau logo.

© France Industrie

« Nous avons voulu créer une identité visuelle commune pour permettre au consommateur de se repérer plus facilement, non seulement en rayon mais aussi sur Internet, explique Philippe Moreau, président de l’Ameublement français, qui a piloté le groupe de travail. Si j’ai douze vignettes de produits qui s’affichent après une requête sur un site, je dois pouvoir visualiser tout de suite ceux qui sont fabriqués en France. Ce logo fonctionne partout, même sur les produits tout petits où il est aisément repérable. Nous avons des retours enthousiastes des distributeurs et des fédérations industrielles et il est déjà utilisé sur de nombreux sites. »

Le site de ce distributeur met déjà en avant le nouveau logo « Fabriqué en France ».

Si cet effort de clarté est bienvenu, les critères pour pouvoir utiliser le logo ne vont pas au-delà de la réglementation. Or, celle-ci est particulièrement alambiquée. Les règles d’origine ne sont pas les mêmes pour les différentes familles de produits et leur nomenclature douanière respective. Les douanes tiennent compte, selon les cas, de l’importance de la transformation effectuée en France ou de la part de valeur ajoutée qui y a été acquise, mais le bon sens n’est pas toujours de la partie !

Aucun contrôle

Par ailleurs, cette initiative n’empêchera pas les abus. Tout fabricant ou distributeur qui le souhaite peut utiliser ce logo sans avoir besoin de donner des gages de fabrication française. France Industrie ne procédera à aucun contrôle a posteriori non plus, ce n’est pas son rôle. Or certains industriels ne manquent pas d’imagination pour repeindre indûment leurs produits en tricolore. Il y a ceux qui se proclament « entreprise française » et fabriquent à l’autre bout du monde, ceux qui habillent de bleu-blanc-rouge un site ou un magasin dont seulement une minorité de produits est fabriquée sur notre sol ou encore ceux qui font pratiquer localement quelques opérations minimes pour justifier une allégation. Les services des fraudes citaient récemment le cas d’un fabricant de sacs venus de Tunisie mais présentés comme français parce que le compostage de la lanière et la pose des rivets étaient réalisés en France. ​​​