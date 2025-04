Vous l’avez peut-être vu dans les rayons des supermarchés ou dans une publicité : le logo « 1 % for the Planet » est présent sur des milliers de produits dans le monde. Mais que signifie-t-il ?

1 % for the Planet

Qu’ont en commun les cafés bio Carte noire, les pains de mie La Boulangère et les yaourts de la marque Vrai ? L’emballage de certains d’entre eux porte, comme des milliers d’autres produits dans le monde, un étrange logo « 1 % ». Suite aux interrogations de plusieurs consommateurs sur sa signification, nous avons contacté l’association qui l’édite afin d’en savoir plus : « C’est la garantie que l’entreprise qui commercialise cette référence reverse 1 % de son chiffre d’affaires total à des associations engagées dans la préservation de l’environnement, ou alors, plus rarement, 1 % du chiffre d’affaires réalisé avec cette gamme de produits », nous a expliqué Isabelle Susini, directrice de l’antenne française de l’ONG 1 % for the Planet, qui précise que « dans tous les cas, il y a un minimum de dons fixé à 20 000 € ».

© Carte Noire - La Boulangère - Vrai Quelques produits portant le logo 1 % for the Planet.

Plus de 800 ONG bénéficiaires

Cette association, créée en 2002 dans l’objectif de promouvoir la philanthropie environnementale, compte aujourd’hui plus d’un millier d’entreprises dans le monde. « Au total, nous avons pu verser l’année dernière, rien qu’en France, 14 millions d’euros à plus de 800 ONG reconnues d’intérêt général », annonce Isabelle Susini. Parmi ces dernières figurent des noms bien connus comme France Nature Environnement, Générations futures ou WWF. « Une manne essentielle, dans un contexte de baisse des subventions », ajoute-t-elle.

Un mécénat encore rare

Mais 1 % du chiffre d’affaires, est-ce vraiment si conséquent, au point d’en faire la promotion sur les emballages de ses produits ? « Seules 9 % des entreprises françaises font du mécénat, et parmi ces dernières, seules 9 % le font en direction d’associations engagées dans la cause environnementale », répond Isabelle Susini. Autrement dit, c’est toujours mieux que rien…

Précisons pour finir que ce label ne garantit pas que l’entreprise développe par ailleurs des pratiques de production et de distribution durables : « Ce logo n’engage à rien au-delà de la philanthropie », reconnaît Isabelle Susini. Faut-il donc le rappeler : la meilleure chose que l’on puisse faire pour la planète sera toujours de réduire sa consommation de produits… qu’ils portent un label ou non !