Cinq ans après son lancement, le réseau France services en a quasiment fini avec son déploiement. 2 840 points d’accueil existent aujourd’hui partout sur le territoire, mettant chaque Français à moins de 30 minutes en transport de l’un d’entre eux. Le nombre de visiteurs lui aussi n’a cessé d’augmenter, passant de 1,17 million de demandes en 2017 à près de 9 millions en 2023. Environ 14 % de l’accueil physique des services partenaires (assurance vieillesse, France Travail, finances publiques, etc.) passe désormais par France services. Qui plus est, la qualité est au rendez-vous. Plus de 90 % des usagers qui y ont eu recours sont satisfaits du service fourni, selon la Cour des comptes, qui y voit un bon outil pour rapprocher les services publics des usagers. La Cour ne tique pas non plus sur les 350 millions d’euros par an que coûte le dispositif, précisant même que la partie financée par l’État pèse pour moins de 1 % dans les crédits consacrés à la cohésion des territoires.

Demande toujours plus forte

Pour autant, Pierre Moscovici, son président, met en garde : France Services ne doit pas s’endormir sur ses lauriers si elle veut perdurer. Le réseau doit tout d’abord renforcer ses capacités d’accueil pour faire face à une demande toujours plus forte. Pour cela, une fois n’est pas coutume, la Cour des comptes recommande d’augmenter les subventions versées aux espaces France Services confrontés à une forte affluence, de manière à les aider à recruter du personnel supplémentaire. Elle conseille aussi de rendre le statut des agents plus attractif, en augmentant leur rémunération, en améliorant leur formation et en leur offrant de meilleures perspectives de carrière. Ceci doit notamment contribuer à limiter le nombre de départs. Les maisons France Services doivent par ailleurs renforcer leur notoriété et mieux s’adapter aux spécificités locales, notamment en allant à la rencontre des personnes les plus éloignées de services publics.

Dernier axe d’amélioration avancé : le renforcement des synergies. Avec les opérateurs partenaires tout d’abord (voir encadré). Dans certains territoires en effet, les conseillers France Services ont parfois du mal à récupérer les informations nécessaires au traitement des dossiers. Avec les services du département et les associations ensuite. Dans un monde idéal, les espaces France Services devraient renvoyer les visiteurs qu’ils ont aidés vers des structures capables de les former aux outils numériques, et ainsi faire en sorte qu’ils n’aient plus besoin de revenir.