Vous ne savez plus comment cuisiner une quiche lorraine ou un fondant au chocolat ? Pas de panique : Marmiton.org propose immédiatement plusieurs recettes, de la plus simple à la plus sophistiquée. Habituellement, Marmiton accompagne la recette d’une photo de tous les ingrédients sous leur forme brute : la farine est représentée par un petit monticule de poudre blanche, le beurre une motte jaune et les viandes, des morceaux crus. Tous… sauf les produits vendus par ses sponsors : le jambon, les lardons, la pâte brisée ou feuilletée s’affichent ainsi dans leur étui plastique Herta, tandis que le chocolat pâtissier n’apparaît pas sous la forme d’une simple tablette, mais dans un emballage Nestlé, rehaussé d’un cartouche « ingrédient incontournable »... Une mise en avant plutôt envahissante et d’autant plus malvenue que les principaux produits sponsorisés sont ceux vendus dans des emballages jetables, alors que diverses réglementations françaises et européennes tentent d’en juguler les volumes croissants, et la pollution qu’ils induisent.

Marmiton sait mettre en avant ses sponsors dans la liste des ingrédients.