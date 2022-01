© Michael Nivelet - stock.adobe.co Nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) Encore des résultats aberrants

Entré en vigueur en juillet 2021, le nouveau DPE a aussitôt montré des défauts qui ont conduit à le modifier. On pensait le problème réglé, mais cette affaire de DPE réalisé fin novembre permet d’en douter.

L’histoire de ce fidèle abonné à Que Choisir est à peine croyable. En 2008, il fait réaliser un diagnostic de performance énergétique pour une maison qu’il loue en deux appartements distincts, un par niveau. Il se retrouve avec un classement en D et une consommation de 224 kWh/m2/an et par appartement.

Devant remettre un des logements en location, il en demande un nouveau fin 2021. Le diagnostiqueur intervient le 30 novembre 2021, il dispose donc à cette date d’un logiciel revu et corrigé, purgé des erreurs qui ont classé de très nombreux logements en F ou en G de juillet à octobre. Mais notre propriétaire tombe des nues en recevant le résultat. De la classe D, son appartement est passé en G avec une consommation d’énergie de 481 kWh/m2/an, soit plus du double ! Voilà qu’il se retrouve avec une passoire thermique alors qu’entre ces deux DPE, il a effectué des travaux d’économie d’énergie. Il y a 50 cm de laine de verre dans les combles, des portes d’entrée isolantes et étanches, du double vitrage partout, une VMC double flux dans chaque appartement, un isolant mince sur les murs et une chaudière haut rendement.

Fabrique à passoires énergétiques

Ingénieur en génie climatique, il a étudié en détail ce DPE et n’y a pas reconnu sa maison ! Entre autres erreurs, la présence des robinets thermostatiques qui équipent tous les radiateurs est occultée, celle de l’isolant mince sur les murs aussi alors qu’elle évite la sensation de paroi froide. De plus, la maison consommerait 3 550 litres de fioul. En réalité, sa moyenne est à 2 000 litres bien que les locataires chauffent au-delà des 20 °C.

Ce DPE ayant été réalisé avec les corrections apportées aux aberrations constatées après sa réforme en juillet 2021, c’est à se demander si le but n’est pas de fabriquer des passoires énergétiques, à moins que certains diagnostiqueurs manquent des compétences requises.