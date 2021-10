© Benjamin LEFEBVRE - stock.adobe. Nouveau DPE Des logiciels revus et corrigés

Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) entré en vigueur le 1er juillet 2021 fournissait des résultats calamiteux, avec une flambée des logements classés F ou G. Les alertes du monde immobilier ont été utiles, les logiciels sont modifiés.

À peine trois mois après son entrée en vigueur, le nouveau DPE concentrait les critiques de tous les grands acteurs de l’immobilier, de la Fnaim, la Fédération nationale de l’immobilier, à l’Union sociale de l’habitat qui représente les offices HLM. C’est dire si la réforme imposée par le gouvernement était calamiteuse !

La fronde était telle que le gouvernement a réagi vite. La ministre du Logement a réuni les professionnels de l’immobilier et les diagnostiqueurs afin de corriger les erreurs. Elle leur a également demandé de ne plus effectuer de DPE dans le parc immobilier d’avant 1975, tant il était impacté par ces classements en passoires énergétiques. Depuis, l’arrêté correctif du nouveau DPE est paru au Journal officiel le 14 octobre et des paramètres d’évaluation erronés ont été modifiés dans les logiciels. Les DPE vont donc reprendre sur ces bases à compter du 1er novembre. Il est évidemment trop tôt pour savoir si cette mission de sauvetage du nouveau DPE est réussie, mais la Fidi, syndicat professionnel du diagnostic immobilier, se félicite d’avoir été entendue et écoutée.

Les propriétaires qui ont vu leur bien construit avant 1975 classé F ou G depuis le 1er juillet dernier peuvent être rassurés. Ces diagnostics doivent être automatiquement modifiés à partir du 1er novembre, sans aucuns frais pour eux. Cette possibilité est également offerte, là encore sans frais, si le logement d’avant 1975 a été classé E ou D, mais cette fois ça n’a rien d’automatique, le propriétaire doit en faire la demande. Potentiellement, cette réédition de DPE concerne les 207 000 diagnostics de performance énergétique effectués depuis le 1er juillet sur des logements construits avant 1975.