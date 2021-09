© FrankBoston - stock.adobe.com Rénovation énergétique Bientôt un « prêt avance rénovation »

Avec le « prêt avance rénovation » qui se profile pour une entrée en vigueur prochaine, la rénovation énergétique performante des logements énergivores pourrait enfin devenir réalité.

Ce n’est à ce jour qu’une annonce officielle, pas encore une mise en œuvre concrète, mais elle est encourageante. Deux grands réseaux bancaires, le Crédit mutuel et la Banque postale, viennent de s’engager auprès du gouvernement à proposer le nouveau « prêt avance rénovation » rendu possible par la toute récente loi Climat et résilience. Ils le proposeront à leurs clients dès le début de l’année prochaine.

Ce dispositif est avant tout destiné aux logements qualifiés de « passoires thermiques », classés F ou G sur l’échelle du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui nécessitent un investissement financier conséquent pour devenir économes en énergie.

Prêt hypothécaire

Le « prêt avance rénovation » constitue, comme son nom l’indique, une avance pour les ménages qui ne peuvent pas financer la coûteuse rénovation énergétique de leur logement. Le remboursement de ce prêt hypothécaire n’interviendra en effet qu’à la vente du bien, ou au moment d’une succession. Seuls les intérêts peuvent être remboursés par les bénéficiaires, ou reportés eux aussi.

La garantie de l’État envers la banque prêteuse se montant à hauteur de 75 % du total emprunté, d’autres banques pourraient se porter candidates prochainement.

Pour les consommateurs propriétaires de leur logement, si le principe est acquis, rien n’est encore joué. L’intérêt du dispositif dépendra du décret d’application et de l’arrêté de mise en œuvre à venir. Ce sont eux qui encadreront les modalités du prêt.