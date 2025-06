Énième revirement concernant MaPrimeRénov’. Début juin, le ministre de l’Économie annonçait une suspension de cette première aide publique à la rénovation énergétique jusqu’au 15 septembre. Depuis, le gouvernement rétropédale, en partie du moins. Lundi, il a ainsi annoncé maintenir cet été le dispositif MaPrimeRénov’ sur les monogestes, l’un des deux parcours du dispositif qui permet de financer un seul geste de travaux (isolation des murs, changement des fenêtres, remplacement d’une chaudière au gaz ou au fioul par une pompe à chaleur, etc.).

On met donc à jour notre questions/réponses que nous avions publié le 5 juin dernier pour permettre à nos lecteurs d’y voir plus clair.

La suspension de MaPrimeRénov’ sera-t-elle totale ?

Début juin, le gouvernement l’avait annoncé comme tel, évoquant cette suspension comme nécessaire pour faire le ménage alors que ce dispositif, première aide publique à la rénovation énergétique, est miné par des fraudes en tout genre.

Mais ce lundi, l’exécutif a fait marche arrière. Cette suspension de MaPrimeRénov’ ne concernera que le parcours dédié aux rénovations d’ampleur, combinant plusieurs gestes de travaux et pour lesquels les montants des subventions sont les plus importants (jusqu’à 60 000 €).

En revanche, le second parcours, celui dédié aux monogestes (un seul geste de travaux) restera opérationnel tout l’été. Les particuliers pourront ainsi continuer à déposer leurs dossiers de demandes d’aides pour isoler leurs combles, changer leurs fenêtres, remplacer une chaudière au gaz ou au fioul par une pompe à chaleur, etc. Ce parcours monogeste, plus simple, est celui qui chaque année enregistre le plus de demandes d’aides. Il y en avait eu près de 250 000 l’an passé contre 91 000 rénovations d’ampleur.

Combien de temps durera cette suspension de MaPrimeRénov’ ?

La suspension a d’abord été annoncée pour la fin de l’année 2025 puis finalement ramenée au 15 septembre. Le gouvernement a indiqué que le dispositif pourrait ensuite être réactivé, sous réserve de l’adoption d’un nouveau budget.

Que devient mon dossier déjà déposé ?

Les dossiers déjà déposés avant juillet 2025 seront instruits et traités normalement. Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être à prévoir en raison de la saturation des services.

Puis-je encore déposer une nouvelle demande ?

Jusqu’à fin juin 2025, il est encore possible de déposer un dossier si vous remplissez les conditions. À partir du 1er juillet, plus aucune nouvelle demande ne sera acceptée concernant les rénovations d’ampleur. En revanche pour les monogestes, plus aucune suspension n’est au programme.

Mes travaux sont prévus pour après juillet 2025. Vais-je pouvoir être aidé ?

→ Oui, si votre demande MaPrimeRénov’ a déjà été déposée et acceptée avant le 1er juillet 2025, vous conservez votre droit à l’aide, même si les travaux ne commencent qu’après cette date.

→ Non, si vous n’avez pas encore obtenu d’accord avant la suspension, il ne sera plus possible de bénéficier de l’aide pour des travaux engagés après juillet 2025. Vous devrez alors attendre une éventuelle réouverture du dispositif ou explorer d’autres dispositifs d’aide. Sauf donc, encore une fois, pour les rénovations par geste.