L’annonce a surpris tout le monde… Début juin, dans la plus grande confusion, le gouvernement indiquait suspendre MaPrimeRénov’, principale aide publique à la rénovation énergétique. Cette fermeture, qui visait officiellement à permettre une reprise en main du dispositif miné par la fraude, a d’abord été fixée à partir du 1er juillet, puis avancée au 23 juin. Initialement, elle devait aussi concerner les deux parcours d’aides de MaPrimeRénov’, celui de la rénovation par geste comme « le parcours accompagné », dédié à la rénovation d’ampleur, cumulant plusieurs gestes de travaux et sur lequel l’État prétend désormais à mettre le paquet. Au final, seul ce deuxième parcours a été suspendu cet été.

Une reprise finalement repoussée de 15 jours

Il restait à connaître les conditions de la reprise du dispositif que le ministère du Logement annonçait « vers le 15 septembre ». Il vient de les dévoiler, lors d’une réunion avec les acteurs de la rénovation énergétique, des associations professionnelles du Bâtiment aux collectivités en passant par les associations de consommateurs, dont l’UFC-Que Choisir. Concernant les monogestes dont le guichet n’a pas été fermé cet été, rien ne change jusqu’au 31 décembre 2025. En revanche, concernant le « parcours accompagné », les lignes bougent fortement, et ce parcours sera bien moins généreux. L’enjeu pour le gouvernement ne semble pas tant de lutter contre la fraude, mais bien plus d’éviter que le budget alloué à MaPrimeRénov’ (3,6 milliards d’euros au total, un chiffre qui n’augmente pas) ne soit pas consommé trop vite alors que le nombre de dossiers de rénovations d’ampleur a nettement augmenté début 2025.

Première surprise : MaPrimeRénov’ « parcours accompagné » ne rouvrira que le 30 septembre et non le 15 septembre. Le gouvernement justifie ce report par l’afflux de dossiers déposés juste avant la suspension, le 23 juin dernier. L’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui pilote cette aide, en a reçu 29 000 rien qu’en juin, soit 20 000 de plus qu’un mois habituel. « Le stock total [de demandes d’aides à instruire, NDLR] est ainsi de 61 000 dossiers, alors qu’il n’aurait dû atteindre que 40 000 dossiers environ », précise le cabinet de la ministre du Logement Valérie Letard.

Un recentrage sur les ménages et logements jugés prioritaires

Pour éviter cette accumulation incontrôlée de dossiers, le gouvernement ne se contente pas de repousser la réouverture au 30 septembre. Le nombre de demandes d’aides qui pourront être déposées jusqu’à la fin de l’année sera limité à 13 000 sur l’ensemble du territoire. Une fois ce plafond atteint, les demandes seront rejetées et la plateforme bloquée. Dans ce contexte, la réouverture sera ciblée. Dans un premier temps, seuls les ménages aux revenus très modestes pourront à nouveau déposer un dossier le 30 septembre. Puis, en fonction de la dynamique des dépôts, le spectre sera élargi aux ménages aux revenus modestes, et ainsi de suite. Par ailleurs, les aides seront recentrées sur les logements les plus énergivores, classés E, F et G selon le diagnostic de performance énergétique (DPE). Les particuliers qui auront la chance de voir leur dossier instruit feront très probablement face à des délais de traitement très longs.

Enfin et surtout, les montants d’aides maximaux obtenus sur ce « parcours accompagné » sont revus à la baisse. Ils varient en fonction des revenus du ménage demandeur, mais aussi du montant des travaux réalisés et des sauts de classe de diagnostic de performance énergétique qu’ils permettent. Les ménages aux revenus très modestes peuvent toucher une aide couvrant 80 % des sommes déboursées pour la rénovation de ces logements, ceux aux revenus modestes 60 %, les intermédiaires 45 %, etc. Ces taux resteront inchangés à la reprise, le 30 septembre.

Moins généreux

En revanche, les plafonds de travaux auxquels ces pourcentages s’appliquent sont modifiés. Il y en a désormais plus que deux, celui à 70 000 € pour les sauts de 4 classes au DPE étant supprimés. Les plafonds de travaux seront désormais fixés à 30 000 € pour les rénovations permettant un saut de 2 classes au DPE, et à 40 000 € pour celles permettant un saut de 3 classes et plus. Par ailleurs, le bonus de 10 % accordé aux logements quittant les étiquettes F et G est supprimé. Dans la version précédente du « parcours accompagné », un ménage aux revenus très modestes pouvait se faire subventionner par MaPrimeRénov’ jusqu’à 90 % de la rénovation énergétique de son logement avec un plafond de travaux à 70 000 €. En clair : il pouvait toucher 63 000 € d’aides. Dans la nouvelle mouture qui reprendra le 30 septembre, cette catégorie de ménages pourra espérer au mieux 32 000 € d’aides.

Reste à savoir si ces règles seront conservées en 2026. Ce point reste flou et ne sera éclairci que lors des débats parlementaires sur la loi de finances 2026. Le ministère du Logement prévient d’ores et déjà : « Au vu du nombre de dossiers actuellement en stock, ceux déposés entre septembre et décembre seront instruits et engagés au premier trimestre 2026, sous réserve du vote de la loi de finances. »