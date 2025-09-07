Un projet de décret, présenté par le ministère du Logement, prévoit de sortir de la liste des travaux éligibles à MaPrimeRénov’ « monogestes » l’isolation des murs et l’installation de chaudières biomasses. Un nouveau coup de rabot à un dispositif déjà bien amputé ces derniers mois.

Comme souvent, pour ne pas dire toujours, MaPrimeRénov’ devrait connaître plusieurs évolutions l’an prochain, notamment sur les monogestes. Pour rappel, MaPrimeRénov’ est la principale subvention publique à la rénovation énergétique des logements. Elle est notamment articulée autour de deux parcours d’aides que peuvent mobiliser les propriétaires. L’un est dédié aux rénovations d’ampleur, cumulant d’un coup plusieurs travaux de rénovation. C’est ce parcours que le gouvernement a mis en pause au tout début de l’été, bien qu’il permette des rénovations ambitieuses et qu’il rencontre un certain succès auprès des Français. Il ne rouvrira que le 30 septembre prochain, sous une nouvelle formule moins généreuse.

Isolation des murs et chaudières à biomasse écartées

L’autre parcours MaPrimeRénov’ est celui dédié aux monogestes. Cette aide permet de décrocher une subvention pour un seul geste de rénovation réalisé : changement de fenêtres, isolation des combles, installation d’une pompe à chaleur, etc. Ce parcours, qui enregistre le plus de dossiers de demandes d’aide (et de loin), n’avait pas été stoppé cet été. En revanche, en arguant d’un contexte budgétaire difficile, l’actuel gouvernement souhaite réduire, à partir de 2026, la liste des travaux éligibles à cette subvention.

Cette semaine, le ministère du Logement a en effet présenté un projet de décret qui fait deux grands perdants. « L’isolation est maintenue mais seulement pour les combles et le sol », précise le cabinet de Valérie Létard, ministre du Logement. Autrement dit, l’isolation des murs, un geste jugé moins prioritaire dans l’optique d’isoler sa maison, ne serait plus éligible l’an prochain. Il s’agissait pourtant de la troisième aide la plus demandée début 2025.

Le second grand perdant : les chaudières à biomasse, dont l’installation pourrait, elle aussi, être sortie de la liste des travaux aidés. Ces chaudières à biomasse sont des systèmes de chauffage centralisés fonctionnant le plus souvent au bois (bûches ou granulés). Elles sont relativement onéreuses (jusqu’à plus de 20 000 €) et il s’en vend globalement peu en France (hormis les pics de 2022 et 2023 liés à la crise énergétique). En revanche, les aides seraient maintenues pour les autres appareils de chauffage au bois que sont les poêles à bois et à granulés. L’observatoire des énergies renouvelables Observ’ER, qui fait le point chaque année sur le marché des appareils domestiques de chauffage au bois, comptabilise 6 850 chaudières à granulés et 3 450 chaudières à bûches vendues en 2024.

Un budget MaPrimeRénov’ inchangé ?

Au cabinet de Valérie Létard, on parle plus d’un recentrage des aides que d’un coup de rabot. La ministre du Logement assure avoir obtenu du Premier ministre un accord pour que le budget 2026 de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), l’instance pilotant MaPrimeRénov’, soit maintenu au même niveau que 2025. Soit environ 4,6 milliards d’euros, dont 3,6 milliards d’euros dédiés à MaPrimeRénov’.

Reste que tout ça ne s’écrit encore qu’au conditionnel. Le projet de décret, actant le recentrage des aides sur les monogestes, ne sera publié que dans les prochains jours. Quant à la promesse du Premier ministre de garder inchangé le budget de l’Anah en 2026, elle ne vaut pas grand-chose. Cette décision sera soumise à la validation du parlement dans le cadre des discussions autour de la loi de finances 2026. Par ailleurs, la possible chute du gouvernement Bayrou dans les prochains jours pourrait totalement rebattre les cartes sur MaPrimeRénov’, un dispositif habitué aux revirements.