Si votre logement est une passoire thermique, mais que vous ne pouvez pas immédiatement entreprendre des travaux d’ampleur ou faire appel à un artisan, plusieurs interventions simples peuvent améliorer votre confort.

Quels sont les petits travaux d’isolation faciles à mettre en œuvre

Détecter les fuites d’air soi-même

Voici comment repérer les zones à calfeutrer :

Méthode manuelle : par temps froid, passez la main sur les contours de portes et de fenêtres. Les courants d’air sont perceptibles au toucher.

par temps froid, passez la main sur les contours de portes et de fenêtres. Les courants d’air sont perceptibles au toucher. Test de la flamme : approchez une bougie allumée des zones suspectes. La flamme vacillera aux endroits où l’air s’infiltre.

approchez une bougie allumée des zones suspectes. La flamme vacillera aux endroits où l’air s’infiltre. Option technique : une caméra thermique ou un thermomètre infrarouge (disponibles en location) permettent de visualiser les zones froides des fuites.

→ Lire aussi : Rénovation énergétique - Comment bien isoler son logement

Côté portes : calfeutrer sans remplacer

Plusieurs types de bas de porte limitent les infiltrations d’air.

Les modèles à brosse réglable , faciles à poser, s’adaptent aux irrégularités du sol ; certains se vissent sous la porte, d’autres se fixent en applique, sans perçage.

, faciles à poser, s’adaptent aux irrégularités du sol ; certains se vissent sous la porte, d’autres se fixent en applique, sans perçage. Les joints balais , avec lèvre en caoutchouc, offrent une étanchéité continue, mais peuvent frotter légèrement au sol.

, avec lèvre en caoutchouc, offrent une étanchéité continue, mais peuvent frotter légèrement au sol. Les seuils automatiques, nettement plus performants, intègrent un mécanisme qui abaisse un joint lorsqu’on ferme la porte. Leur installation est plus technique.

Les joints usés ou manquants sur le pourtour de la porte peuvent être remplacés par des joints en EPDM (caoutchouc synthétique), d’une excellente durabilité.

Pour améliorer l’étanchéité entre dormant et maçonnerie, utilisez du mastic acrylique, voire de la mousse expansive si l’espace est important.

Si les anciens joints ne peuvent pas être retirés facilement, posez des joints adhésifs en mousse compressible par-dessus, après avoir dégraissé la surface pour une meilleure adhérence.

Pensez aussi à isoler les serrures traversantes (avec un volet pivotant) et, le cas échéant, la boîte aux lettres intégrée (avec un clapet muni de brosses).

Côté fenêtres : joints et films

Pour éliminer les entrées d’air, trois solutions principales :

Les joints autocollants en mousse (option la plus accessible) s’appliquent sur le dormant sans difficulté.

en mousse (option la plus accessible) s’appliquent sur le dormant sans difficulté. Pour une protection plus durable, appliquez des joints silicone en cartouche au pistolet.

en cartouche au pistolet. Durant l’hiver, des films plastiques adhésifs à poser sur le cadre forment un effet double vitrage et apportent un complément d’isolation aux fenêtres peu performantes. Une solution économique en attendant les travaux définitifs.

Les films spéciaux pour vitrage peuvent répondre à des besoins ponctuels, mais leur efficacité limitée (difficile à objectiver) varie selon le type de fenêtre et l’exposition.

Les films anti-chaleur transparents sont censés réduire les apports solaires estivaux. À réserver aux vitrages simples ou anciens, sur les fenêtres très exposées dépourvues de volets.

transparents sont censés réduire les apports solaires estivaux. À réserver aux vitrages simples ou anciens, sur les fenêtres très exposées dépourvues de volets. Les films isolants d’hiver, posés côté intérieur, créent une fine couche d’air qui atténue l’effet de paroi froide, surtout sur du simple vitrage. Une solution de dépannage.

posés côté intérieur, créent une fine couche d’air qui atténue l’effet de paroi froide, surtout sur du simple vitrage. Une solution de dépannage. Si leur pose est accessible (fixation par adhésif double face et tension au sèche-cheveux), elle exige de la minutie pour éviter bulles et plis.

→ Lire aussi : Guide d'achat - Comment bien isoler portes et fenêtres

Isoler derrière les radiateurs et dans certains placards

© Evgen - stock.adobe.com

L’isolation derrière les radiateurs est utile :

Une part importante de la chaleur émise par un radiateur peut être absorbée par un mur extérieur non isolé. Selon une étude du Fraunhofer IBP, un réflecteur permet de réduire de plus de 50 % les pertes thermiques.

permet de réduire de plus de 50 % les pertes thermiques. Les panneaux réfléchissants renvoient la chaleur vers l’intérieur. Attention : n’utilisez que des produits conçus pour cet usage, capables de résister aux températures élevées.

renvoient la chaleur vers l’intérieur. Attention : n’utilisez que des produits conçus pour cet usage, capables de résister aux températures élevées. L’installation varie selon les modèles : certains ont une face autocollante adaptée à une pose immédiate, d’autres se fixent avec des clips ou une colle spéciale résistant à la chaleur. Certains (panneaux souples) peuvent être découpés de façon à épouser les fixations du radiateur, d’autres obligent à démonter ce dernier.

Privilégiez les modèles à face aluminium mat pour les pièces de vie : ils demeurent discrets. Il en existe également en blanc.

Comparatif Radiateurs électriques Voir le comparatif

Les placards contre des murs extérieurs peuvent eux aussi être isolés :

Ces espaces confinés constituent souvent des points froids dans l’habitat ancien où l’humidité peut favoriser l’apparition de moisissures.

Protégez le fond du placard avec des panneaux de polystyrène extrudé (4 à 5 cm) ou de plaques de liège (2 à 4 cm).

Fixez-les avec une colle sans solvant ou avec des clips plastiques, respectueux de la qualité de l’air intérieur. Évitez les vis, qui créent des ponts thermiques.

Isoler les tuyaux et le ballon d’eau chaude

L’isolation des canalisations offre un bon rapport efficacité/prix :

Dans les espaces non chauffés, les tuyaux non isolés perdent jusqu’à 20 % de l’énergie qu’ils véhiculent.

Même dans les pièces chauffées, les tuyaux d’eau chaude sanitaire émettent de la chaleur.

Côté solutions techniques :

Les manchons en mousse préfendus sont les plus pratiques : ils s’ouvrent sur la longueur et s’enfilent sans démontage autour des tuyaux.

Pour les installations complexes (coudes, raccords ou vannes), les gaines isolantes à fermeture adhésive épousent toutes les formes. Dans les zones exposées, protégez l’isolant avec un ruban adhésif renforcé.

Pour les conduites de chauffage, choisissez impérativement des isolants haute température (100 °C minimum).

→ Lire aussi : Chauffage et eau chaude - Tour d’horizon des différents équipements

Le ballon d’eau chaude, dont un tiers de la production peut être perdu s’il est mal isolé, mérite une attention particulière :

Une jaquette isolante adaptée au modèle améliore les performances énergétiques. Assurez-vous toutefois que votre cumulus ne possède pas déjà une isolation intégrée récente : une sur-isolation pourrait perturber son fonctionnement.

La pose s’effectue en quelques minutes, par l’extérieur.

Ne couvrez jamais les évents, le groupe de sécurité ou le thermostat.

Des points faibles souvent oubliés

Les mastics acrylique ou silicone spécifiques colmatent les passages de câbles et de tuyaux, sources d’infiltrations insidieuses.

La trappe d’accès aux combles est un point de déperdition. Un panneau isolant rigide (polystyrène ou polyuréthane) de 4 à 10 cm d’épaisseur, collé en dessous et complété par un joint périphérique, assure son étanchéité.