Gel des loyers des passoires énergétiques

Le gel des loyers des passoires énergétiques, une des mesures phares de la loi « Climat et Résilience », n’est pas prévu pour les logements situés dans le parc social. Un tel oubli pouvait sembler négligeable au vu des efforts des bailleurs sociaux en matière de rénovation énergétique : les passoires passaient pour peu nombreuses et en voie de disparition. La réalité se révèle malheureusement plus contrastée : le parc social compterait a minima 6 % de logements très énergivores classés en F ou G, soit un peu plus de 300 000 logements. L’UFC-Que Choisir demande en conséquence une urgente modification législative pour que le gel des loyers soit également appliqué aux logements sociaux énergivores, et, dans cette attente, appelle les bailleurs sociaux dont le grand rendez-vous annuel se déroule à Montpellier à un geste fort pour permettre aux locataires concernés de bénéficier dès à présent de ce gel.