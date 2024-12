Depuis le 29 novembre dernier, les pharmaciens peuvent prendre les ordonnances périmées, et délivrer pour trois mois de traitement, par tranche d’un mois. Cette extension de validité est toutefois limitée aux médicaments que le médecin a indiqués comme « renouvelables » sur sa prescription. Il faudra aussi que la date de péremption remonte à moins d’un mois : une ordonnance expirée depuis plus longtemps ne sera pas acceptée.

La loi prévoyait la mesure depuis mai 2023, mais faute de décret, elle ne pouvait être appliquée. Son objectif est que les personnes atteintes de maladies chroniques, comme un diabète, une affection cardiovasculaire, un asthme, etc., n’aient plus à craindre d’interruption de traitement quand elles n’ont pu obtenir dans les temps un rendez-vous médical pour le faire renouveler. Notamment dans les zones où l'accès à un médecin est limité.

Répit

Il existait bien jusqu’alors une possibilité de dépannage, toujours dans le cadre d’un traitement chronique, mais la marge de manœuvre était étroite. L’officine n’était autorisée à délivrer qu’une seule boîte, une seule fois, et dans le plus petit conditionnement existant. Le récent décret donne un répit plus important aux patients et aux pharmacies.

Pour éviter d’avoir à retourner trop souvent chez le médecin, rappelons aussi qu’une prescription de médicaments ne se périme pas seulement à l’issue de la durée de traitement précisée par le médecin. Si elle n’a pas été présentée en pharmacie dans les trois mois après sa rédaction, elle n’est plus bonne et les médicaments ne pourront pas être délivrés !