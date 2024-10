Outil multifonction Skil 3622

Un outil multifonction, comme son nom l’indique, est capable de faire tout ou presque : couper, poncer, gratter… C’est l’allié idéal des bricoleurs pour réaliser des travaux de petite ou moyenne ampleur tout en évitant de se suréquiper. La marque Skil vient de changer toute sa gamme d’outils portatifs pour les équiper uniquement de moteur sans balais (Brushless), plus durables et plus puissants. Parmi eux, on trouve un outil multifonction aux promesses séduisantes, le 3622, que nous avons pris en main.

Peu de vibrations ressenties

Le principe de l’appareil multifonction est de faire vibrer un outil (plateau de ponçage, lames pour le bois ou pour le carrelage…) que l’on fixe à son extrémité. Dès lors, le principal écueil est que la machine vibre elle aussi dès que l’on commence à travailler, ce qui devient vite pénible. Avec le 3622, Skil réussit à proposer un produit confortable à l’usage et dont les vibrations sont très atténuées et ne gênent quasiment pas l’utilisateur.

Pour notre prise en main, la découpe de placo s’est faite rapidement et sans difficulté. Nous avons aussi apprécié la facilité de remplacement de la lame : il suffit de basculer le levier de fixation et le tour est joué. De même, le démarrage progressif permet de débuter aisément le travail sans commettre d’impair en limitant le risque de dérapage si on œuvre sur une surface dure (carrelage par exemple). Enfin, la présence d’une butée de profondeur est appréciable pour un travail en toute sécurité. Nous avons toutefois été déçus par la longévité de la lame de sciage en plongée utilisée pour découper du placo. La découpe, sur une longueur d’environ 2 mètres, aura suffi à éliminer toutes les dents de la lame.

Les vibrations sont bien maîtrisées, ce qui est appréciable lors d'un travail de longue haleine.

Un chargeur rapide

Comme la majorité des autres fabricants, Skil propose une plateforme de batterie commune à tous ses appareils, baptisée système PWRCORE (en 12, 20 ou 40 volts). La gamme de batteries et de chargeurs intègre un système de refroidissement qui permet une charge plus puissante sans risque de surchauffe de la batterie. Le système Activcell de communication entre l’appareil et la batterie permet d’adapter en temps réel la puissance fournie par cette dernière pour une autonomie accrue. Autre nouveauté, Skil équipe ses batteries 2.0 Ah et 4.0 Ah d’un port USB-C 100 W permettant soit la recharge de la batterie elle-même, soit l’alimentation d’autres appareils (tablette, téléphone, enceinte…). Pratique quand on a besoin d’un chargeur.

La batterie permet de recharger des appareils multimédias.