© Danny S. - stock.adobe.com Panne auto Et si c’était un rongeur ?

Phénomène qui dure depuis des années, les visites de rongeurs sous le capot des voitures sont courantes. Joueuses, ces bestioles s’attaquent inlassablement aux fils et autres durites, causant des dégâts parfois importants. Il existe des solutions pour s’en prémunir.

En s’installant à bord de son Nissan Juke, Carla est surprise de ne pas avoir de lave-glace, malgré le plein de liquide fait récemment. Une visite chez le garagiste et le diagnostic tombe rapidement : le tuyau d’alimentation a été bouloté par un rongeur ! Fouines, rats ou mulots sont en effet friands de certaines pièces en caoutchouc (canalisations, câbles électriques…) de nos voitures, c’est un phénomène bien connu qui concerne toutes les marques. Et ça dure depuis des dizaines d’années, sans qu’aucune solution définitive ne soit proposée par les constructeurs automobiles. Et, en plus des câbles et tuyaux, les rongeurs s’attaquent aussi aux insonorisants installés sous le capot moteur ou même à celui des passages de roues.

Des renforts installés en usine

Les hypothèses ne manquent pas pour expliquer ce phénomène persistant. Les rongeurs pourraient être attirés par les odeurs d’élastomères ou d’huiles plastifiantes utilisés dans la fabrication de certains produits, mais c’est loin d’être prouvé. Ou encore les émissions odorantes laissées par un rongeur en attireraient d’autres et les rendraient agressifs. Ou tout simplement, ces bestioles qui cherchent à s’abriter seraient attirées par la chaleur dégagée par le compartiment moteur. Une fois installées sous le capot, elles développent leur caractère joueur ou ne résistent pas au besoin d’aiguiser leurs dents.

Certains évoquent également les vibrations à très haute fréquence émises dans les fils électriques qui perdurent quelques instants après la coupure du moteur et qui pourraient attirer ces animaux. Pour se prémunir de ce phénomène, des constructeurs comme Volkswagen protègent certains fils avec une gaine renforcée résistante aux assauts des rongeurs. La seule solution véritablement efficace selon lui.

Des solutions existent

Si les automobilistes vivant à la campagne ont le plus à craindre, personne n’est véritablement épargné. Mais attention, il n’est pas possible de faire n’importe quoi pour se débarrasser des rongeurs car certaines espèces sont protégées, il est donc interdit de les tuer. Difficile alors d’utiliser un piège quelconque et la seule solution est de chercher à les repousser.

Pour ce faire, il existe des répulsifs à animaux soit sous forme de vaporisateurs (marques Alto, Bardahl, Protecta, Würth…), soit via des appareils électriques émettant des ultrasons faisant fuir les bêtes. Il est aussi possible d’éparpiller des boules de naphtaline à l’emplacement de votre voiture car ces animaux n’aiment pas ça. Ou alors, de faire comme Volkswagen en protégeant vos fils électriques ou gaines avec des solutions adaptées : adhésif renforcé, surgaine cannelée ou tressée, etc. Des solutions très efficaces mais longues et minutieuses à mettre en œuvre.

Quid des frais de réparation ?

Si vous êtes malheureusement victime de nuisibles, il faudra alors regarder du côté de votre contrat d’assurance. En théorie, la garantie « pannes mécaniques », généralement proposée en option, permet la prise en charge des réparations en cas de panne ou d’immobilisation d’un véhicule. Toutefois, chaque contrat a ses spécificités et il n’est pas systématique que les réparations liées aux « composants électriques et électroniques du moteur » soient intégrées dans la protection. Il faudra aussi vérifier que vous avez bien souscrit à l’assurance « 0 km », sinon vous ne pourrez escompter de prise en charge. Attention également, son montant (qui inclut les pièces et la main-d’œuvre) peut être plafonné, par exemple, à moins de 5 000 € par an. À surveiller de près car c’est un montant qui pourrait facilement être dépassé en cas de dommages importants.