Comment entretenir sa voiture pendant le confinement

Confinement oblige, les voitures sont, pour la plupart, à l’arrêt. Pour s’assurer un redémarrage sans encombre au moment de la reprise, il est judicieux de prendre certaines précautions. Des conseils valables, en partie, pour les voitures comme pour les deux-roues.

Quand en raison de la crise du coronavirus, le conducteur reste confiné à la maison, la voiture reste fatalement au garage. Ces semaines d’immobilisation peuvent avoir des effets indésirables et, peut-être, empêcher un retour à la normale dans de bonnes conditions. Nos conseils pour assurer un redémarrage serein.

Surveillez la batterie

La batterie est vitale pour une voiture : sans elle, il ne se passe rien. Même l’ouverture des portes peut devenir impossible. Il faut donc la surveiller de près et en prendre soin lors d’une longue période d’inutilisation car elle risque de se décharger totalement. Et plus elle est âgée, plus le risque est grand. Si c’est très important lorsque la voiture est elle-même ancienne, c’est aussi vrai sur les voitures modernes dont le système stop & start sollicite beaucoup la batterie et peut parfois la fragiliser.

Sur une voiture ancienne, quasiment dépourvue d’électronique, il est possible de débrancher la batterie. Pour cela, il peut suffire de déconnecter la borne négative de la batterie sans la sortir de la voiture. Si vous en avez la possibilité, c’est peut-être aussi l’occasion de la regonfler à bloc à l’aide d’un chargeur branché au moins une nuit.

Sur une voiture récente, il est en revanche déconseillé de la débrancher au risque de perdre des paramétrages électroniques : radio, clé mains-libres, réglages de confort… (pour les connaître, référez-vous au carnet d’utilisation de votre véhicule). Il est donc préférable de brancher un système de maintien de charge qui conservera le niveau de performance de la batterie. Sans possibilité de brancher cet appareil, il est conseillé, une fois par semaine, de faire tourner la voiture pendant 15 minutes à l’arrêt afin que l’alternateur la recharge suffisamment.

Garez le véhicule dans un endroit adapté

S’il est préférable de garer votre voiture dans un endroit couvert et fermé, garage ou parking, afin de la protéger des intempéries, cela n’est pas toujours possible. Il faut alors éviter de la placer sous un arbre pour empêcher l’accumulation de pollen, branches ou fientes d’oiseaux. Ces dernières, très agressives, peuvent endommager le vernis ou la peinture : il faut les nettoyer le plus rapidement possible. Il est également possible de recouvrir son véhicule d'une housse dédiée afin de protéger sa carrosserie.

Au moment de laisser votre voiture, préférez un emplacement le plus plat possible et immobilisez-la avec une vitesse plutôt qu’avec le frein de stationnement. Après de longues semaines, il peut en effet être difficile à retirer. Notons que c’est un peu moins vrai sur les voitures modernes lorsque le frein de stationnement est doté d’une commande électrique.

Protéger votre moteur des rongeurs

Si vous habitez à la campagne ou en bordure de forêt et que votre voiture est facilement accessible à des petits rongeurs, pensez à leur empêcher l’accès au compartiment moteur. En effet, même si cela demeure rare, il arrive que des fouines, rats ou mulots viennent grignoter des fils électriques ou des canalisations. Une longue immobilisation peut donc leur faciliter la tâche si ces bestioles se sentent tranquilles pour un moment. Pour les repousser, vous pouvez vaporiser un répulsif en aérosol dédié ou utiliser un système électronique. Si vous êtes patient, vous pouvez également envelopper le compartiment moteur d’un filet, mais cela peut s’avérer fastidieux car il ne faut laisser aucun espace où pourrait se faufiler un rongeur. Attention, il faudra penser à retirer cette protection avant de démarrer le moteur. Pour ne pas oublier, collez un pense-bête sur le volant.

Surveillez les pneus

Si les pneus doivent être remplacés à bon escient, il faut savoir qu’ils s’usent même si on ne s’en sert pas ! Déjà, ils perdent naturellement de leur pression : jusqu’à 0,2 bar par mois. Il faut donc la corriger régulièrement. La pression doit être ajustée lorsque le pneu est froid, c'est-à-dire ayant roulé moins de 10 minutes à 50 km/h, ce qui ne présente pas un souci en période de confinement. Attention lors du gonflage des pneus à ne pas oublier la roue de secours et à lui appliquer la valeur la plus élevée recommandée par le constructeur.

Certains constructeurs, comme Ford ou Volkswagen, préconisent, en cette longue période d’immobilisation, de surgonfler sensiblement les pneus : ajoutez 25 % de pression en plus sur chaque pneu. Attention alors à ne pas oublier de rétablir la bonne pression à la fin du confinement.

Si la mise en surpression n’est pas possible, il est envisageable de bouger tous les 15 jours légèrement la voiture d’un demi-tour de pneu. Cela permet de modifier les efforts encaissés par ces derniers et d’éviter leur déformation sur le long terme.

Conservez le réservoir à moitié plein

Il est conseillé de garder le réservoir au minimum à moitié plein afin d’éviter la formation de couches de particules, de dépôts et de poussières au fond. De même, cela limitera la formation de condensation qui peut, à forte dose, s’avérer néfaste pour le moteur. En outre, les moteurs diesel, comme nous l’évoquons dans notre enquête, n’aiment pas trop rouler lorsque le réservoir est presque vide car ils avalent du gazole trop chaud, ce qui dégrade le fonctionnement du moteur.

Aérez l’habitacle

Ouvrez toutes les bouches de ventilation pour laisser circuler l’air et veillez à ne pas mettre le recyclage d’air en fonction pour permettre à l’air extérieur de rentrer dans l’habitacle. Assurez-vous que toutes les vitres soient bien fermées, y compris le toit ouvrant le cas échéant. Pensez également à bien refermer le store occultant.

De temps en temps, ouvrez toutes les fenêtres entièrement afin de changer l’air de l’habitacle et éviter la formation d’humidité.

Lorsque vous faites tourner le moteur, profitez-en pour régler la climatisation au plus froid afin de la faire fonctionner et de bien déshumidifier l’air intérieur. Toujours sans enclencher le recyclage.

Bichonnez votre véhicule

Profitez de cette période de confinement pour faire le grand nettoyage de printemps. Commencez par la carrosserie pour finir par l’intérieur, sans oublier les recoins (entourages de portes et coffre, tapis…). Pensez également à retirer toutes les feuilles et autres brindilles accumulées dans la grille d’auvent située à la base du pare-brise dans le compartiment moteur.

Contrôlez les niveaux des différents liquides (huile, frein, refroidissement, lave-glace...) et complétez-les si besoin avec des liquides neufs.

Une fois le confinement terminé

Lorsque l’autorisation de sortie sera promulguée, ne partez pas bille en tête.