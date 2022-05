Pénurie d’huile de tournesol Des produits voient leur Nutri-Score dégradé

L’Ukraine cultivant une grande partie du tournesol consommé en Europe, la guerre a poussé l’industrie agroalimentaire à revoir nombre de ses recettes. Avec parfois pour conséquence méconnue une dégradation de la qualité nutritionnelle des produits. Nous avons listé pour vous les articles concernés, afin de pallier le manque total d’informations fournies par les professionnels.

La pénurie d’huile de tournesol provoquée par la guerre en Ukraine a amené de nombreux industriels de l'agroalimentaire à modifier leurs recettes. Bonne nouvelle pour les consommateurs : dans la très grande majorité des produits, l'huile de tournesol a été remplacée par de l'huile de colza, meilleure pour la santé. Mais pour une minorité d'autres, les fabricants ont fait le choix, très regrettable, de remplacer l'huile de tournesol par des huiles de coco ou de palme, très riches en acides gras saturés. Or, nous avons pu le constater dans les rayons des supermarchés et sur les sites des drives : hormis Carrefour, les fabricants et distributeurs ne se pressent absolument pas pour signaler cette dégradation nutritionnelle aux consommateurs. Pis, contactés par Que Choisir, la plupart ont refusé de nous révéler les taux d’acides gras saturés atteints par leurs produits reformulés. Heureusement, en nous plongeant dans le recensement effectué par les services de la Répression des fraudes et en comparant les recettes (souvent très similaires) des différentes marques, nous avons pu malgré tout établir la liste des produits concernés et préciser ‒ le plus souvent ‒ les conséquences de ce changement sur leur Nutri-Score. Nous mettrons régulièrement cette liste à jour, afin que vous sachiez quels produits sont, encore plus que d’habitude, à éviter pour préserver votre santé.

CHIPS ET BISCUITS APÉRITIFS

Crackers salés Tokapi (Leclerc) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Le Nutri-Score passe de D à E.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Crackers salés Eco+ (Leclerc) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Le Nutri-Score passe de D à E.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Crackers salés Cora : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Contacté, Cora n'a pas souhaité nous communiquer les nouvelles valeurs nutritionnelles de ce produit, mais étant donné la très grande proximité de la recette avec celle des crackers Eco+ et Tokapi, il apparaît raisonnable de considérer que le Nutri-Score passe de D à E.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Contacté, Cora n'a pas souhaité nous communiquer les nouvelles valeurs nutritionnelles de ce produit, mais étant donné la très grande proximité de la recette avec celle des crackers Eco+ et Tokapi, Chipsters aux lentilles corail Belin : remplacement de l’huile de tournesol par de l’huile de palme. Mondelez a refusé de nous fournir les valeurs nutritionnelles mises à jour. Nutri-Score inconnu.

CÉRÉALES, BISCUITS ET VIENNOISERIES

Biscuit Pause Thé P'tit Déli (Leclerc) : remplacement de l’huile de tournesol par de l'huile de palme. Le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l’huile de tournesol par de l'huile de palme. Céréales fourrées au lait U : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Contacté pour savoir quel était précisément le nouveau taux d'acides gras saturés (et ainsi savoir si le Nutri-Score restait D ou passait à E), U n'a pas répondu .

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Contacté pour savoir quel était précisément le nouveau taux d'acides gras saturés (et ainsi savoir si le Nutri-Score restait D ou passait à E), . Céréales fourrées au lait Monoprix : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Contacté pour savoir quel était le nouveau taux d'acides gras saturés et si le Nutri-Score passait de D à E, Monoprix ne nous a pas répondu .

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Contacté pour savoir quel était le nouveau taux d'acides gras saturés et si le Nutri-Score passait de D à E, . Jumblies (céréales fourrées) au lait Auchan : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Contacté pour savoir quel était le nouveau taux d'acides gras saturés et si le Nutri-Score passait de D à E, Auchan ne nous a pas répondu .

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Contacté pour savoir quel était le nouveau taux d'acides gras saturés et si le Nutri-Score passait de D à E, . Top Cao (céréales fourrées) au lait Leader Price : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. Nouveau taux d'acides gras saturés et nouveau Nutri-Score non communiqués .

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de palme. . Milka cookie Sensations Oreo : remplacement de l’huile de tournesol par de l’huile de palme. Mondelez a refusé de nous fournir les valeurs nutritionnelles mises à jour. Mais le Nutri-Score était de toute façon déjà de E.

: remplacement de l’huile de tournesol par de l’huile de palme. Mondelez a refusé de nous fournir les valeurs nutritionnelles mises à jour. Milka Choco Sensations : remplacement de l’huile de tournesol par de l’huile de palme. Mondelez a refusé de nous fournir les valeurs nutritionnelles mises à jour. Mais le Nutri-Score était de toute façon déjà de E.

: remplacement de l’huile de tournesol par de l’huile de palme. Mondelez a refusé de nous fournir les valeurs nutritionnelles mises à jour. Mini-roulés, mini-génoises et trancetto Petit Choisi (Aldi) : huile de tournesol remplacée par de l'huile de palme. Impact sur le Nutri-Score non précisé. Aldi ayant refusé de nous répondre, il n’est pas exclu que l’ensemble ces produits écopent, avec leur nouvelle recette, d’un Nutri-Score E.

huile de tournesol remplacée par de l'huile de palme. Impact sur le Nutri-Score non précisé. Aldi ayant refusé de nous répondre, Biscuits feuilletés sucrés Canto : remplacement de la margarine à base de tournesol par une margarine à base de palme et de colza. Nouvelles valeurs nutritionnelles non communiquées, mais le Nutri-Score était de toute façon déjà de E.

remplacement de la margarine à base de tournesol par une margarine à base de palme et de colza. Nouvelles valeurs nutritionnelles non communiquées, mais Cookies Crunchy Melts Cadbury : remplacement de l’huile de tournesol par de l’huile de palme. Nouvelles valeurs nutritionnelles non communiquées, mais le Nutri-Score était de toute façon déjà de E.

PROFITEROLES ET TIRAMISUS

Profiteroles au chocolat Carrefour : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Profiteroles U saveurs : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Au vu de la très grande proximité avec la recette des profiteroles Carrefour, on peut raisonnablement supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Au vu de la très grande proximité avec la recette des profiteroles Carrefour, Profiteroles Auchan : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Au vu de la très grande proximité avec la recette des profiteroles Carrefour, on peut supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Au vu de la très grande proximité avec la recette des profiteroles Carrefour, Tiramisu Bon appétit ! (Carrefour) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Tiramisu au café Carrefour : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Tiramisu mascarpone Netto : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Tiramisu Monoprix : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Monoprix n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles mais étant donné l'extrême similarité de sa recette avec celle de Carrefour et Netto, il apparaît très probable que le Nutri-Score passe ici aussi de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Monoprix n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles mais étant donné l'extrême similarité de sa recette avec celle de Carrefour et Netto, Tiramisu mascarpone Pâturages (Intermarché) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Intermarché n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles, mais étant l'extrême similarité de sa recette avec celle de Carrefour et Netto, il apparaît très probable que le Nutri-Score passe ici aussi de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Intermarché n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles, mais étant l'extrême similarité de sa recette avec celle de Carrefour et Netto, Tiramisu Milsa nos créations gourmandes (Aldi) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Étant donné l'extrême similarité de cette recette avec celles de Carrefour et Netto, il apparaît très probable que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Étant donné l'extrême similarité de cette recette avec celles de Carrefour et Netto, Tiramisu Casino : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Casino n'a pas souhaité nous révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles, mais ce tiramisu était, dans sa recette originale, déjà de Nutri-Score D. Il n'est donc pas impossible que ce dernier passe à E !

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Casino n'a pas souhaité nous révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles, mais Tiramisu au citron Carrefour : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Tiramisu citron Auchan : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Auchan n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Auchan n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, Tiramisu limoncello U saveurs : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. U n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. U n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, Tiramisu citron Equador Marque Repère (Leclerc) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Leclerc n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Leclerc n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, Tiramisu citron Les Créations (Intermarché) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Intermarché n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Intermarché n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, Tiramisu framboise Carrefour : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Tiramisu framboise Cora : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Cora n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Cora n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, Tiramisu framboise Auchan : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Auchan n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Auchan n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, Tiramisu framboise Equador (Leclerc) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Leclerc n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Leclerc n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, Tiramisu framboise Les Créations (Intermarché) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Intermarché n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Intermarché n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Carrefour, Tiramisu spéculoos Netto : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Tiramisu spéculoos Auchan : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Auchan n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Auchan n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, Tiramisu spéculoos Franprix : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Franprix n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Franprix n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, Tiramisu spéculoos Monoprix : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Monoprix n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Monoprix n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, Tiramisu spéculoos Casino : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Casino n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Casino n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, Tiramisu spéculoos Cora : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Cora n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Cora n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, Tiramisu spéculoos Equador (Leclerc) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Leclerc n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

: remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Leclerc n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, Tiramisu spéculoos Les Créations (Intermarché) : remplacement de l'huile de tournesol par de l'huile de coco. Intermarché n'a pas souhaité révéler les nouvelles valeurs nutritionnelles de ses produits mais étant donné la très grande ressemblance de sa recette avec celle de Netto, il apparaît raisonnable de supposer que le Nutri-Score passe de C à D.

