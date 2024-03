Pouvoir d’achat (mars 2024)

Serait-ce enfin l’accalmie ? L’inflation globale mesurée par l’UFC-Que Choisir est de seulement 3,4 % en mars 2024 par rapport à mars 2023, son plus bas niveau depuis le début de la crise, en 2022.

Seul le poste électricité fait un nouveau bond de 20 %, lié à la hausse des tarifs réglementés en février. Les assurances et mutuelles santé affichent, elles aussi, une augmentation supérieure à la moyenne (7 %). Les autres postes reviennent à des inflations modérées, voire habituelles, tournant entre 1 et 3 %. Les prix des énergies issues des produits pétroliers (gaz, gazole, essence, fioul) enregistrent même un recul par rapport à l’an dernier.

Les achats en grande surface subissent, quant à eux, une hausse de prix modérée de 3,3 % sur 1 an – la plus faible depuis que l’UFC-Que Choisir a lancé son indice, il y a 2 ans ‒ et ils refluent de 0,1 % d’un mois sur l’autre. Les marques de distributeurs (MDD) semblent amorcer un très léger recul, à -0,3 % sur 1 mois (mais tout de même +24 % depuis janvier 2022). Jusqu’à présent, elles étaient nettement plus inflationnistes que les marques nationales. Ces dernières affichent +0,1 % sur 1 mois (+18 % depuis janvier 2022), mais restent plus chères que les MDD.

Les négociations commerciales annuelles entre les distributeurs et leurs fournisseurs, qui se sont déroulées entre décembre et fin janvier (mi-janvier pour les PME) n’ont, à ce jour, pas provoqué de nouvelle poussée inflationniste concernant les produits de consommation courante (lire l’encadré). Fin mars, les tarifs en rayons s’avéraient stables, voire légèrement en baisse d’un mois sur l’autre pour plusieurs catégories d’aliments (produits laitiers, charcuterie, traiteur…).

Négociations commerciales : de la difficulté à les encadrer

Les négociations commerciales entre les distributeurs et leurs fournisseurs se déroulent chaque année de début décembre à fin février, date à laquelle tous les contrats de vente sont censés être bouclés. Encadrées par les lois Egalim (ou « lois pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous »), elles sont source de tensions : les distributeurs refusent bien souvent, au nom du pouvoir d’achat des consommateurs, les hausses que les fabricants tentent de faire passer au nom de la répercussion des coûts de production.

Cette année encore, les industriels n’ont pas eu gain de cause, le rapport de force n’étant pas en leur faveur face à une grande distribution hyper-concentrée. Or, refuser systématiquement leurs demandes fragilise le tissu industriel hexagonal. De plus, on peut se demander quel est le gain pour les consommateurs, qui n’ont pas bénéficié de recul des prix en grande surface.

Les gouvernements successifs ont tenté de fluidifier ces relations commerciales, en vain. En 2017, dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron lance les États généraux de l’alimentation, qui aboutissent à la loi Egalim 1, en 2018. Elle sera suivie de deux autres, Egalim 2 en 2021 et Egalim 3 (ou loi Descrozailles) en 2023. Il est aujourd’hui question de lancer une Egalim 4 afin de remédier aux failles des précédentes.

Le 13 mars, les députés Alexis Izard (Renaissance) et Anne-Laure Babault (Modem) annonçaient le lancement d’une mission, à la demande du gouvernement, destinée à proposer des orientations pour cette future loi. Ils pourront s’appuyer sur les travaux de deux collègues, les députés Aurélie Trouvé (LFI) et Frédéric Descrozailles (Renaissance), qui ont présenté le même jour un rapport parlementaire intitulé « Renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ». Leurs conclusions ? Ces lois ne protègent pas les agriculteurs contre des prix non rémunérateurs, elles fragilisent les PME françaises et n’ont pas profité non plus au pouvoir d’achat des ménages ! En cause, la toute-puissance de la grande distribution, qui n’hésite pas à délocaliser ses achats à l’étranger pour s’affranchir des lois françaises, ainsi que l’opacité des négociations commerciales. Bref, il y a du pain sur la planche pour les législateurs…