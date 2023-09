© Adobe Stock Pouvoir d’achat (septembre 2023) L’inflation tirée par une nouvelle hausse de l’énergie

Les prix restent plus élevés que ceux de septembre dernier. Si tous les secteurs de dépenses des ménages sont concernés, ce sont les nouvelles hausses des carburants et de l’électricité qui tirent l’inflation globale à la hausse (+6,5 % par rapport à septembre 2022). Les prix des produits de grande consommation augmentent eux aussi sur 1 an, mais les prix en valeur absolue se stabilisent depuis 5 mois.

On aurait préféré que l’inflation fasse l’école buissonnière en ce mois de rentrée des classes, mais non. Sur 1 an, elle est même légèrement plus forte pour le 2e mois consécutif, à +6,5 % par rapport à septembre 2022, contre +6,2 % pour août et +5,7 % pour juillet selon nos relevés. En clair, les prix sont supérieurs à ceux d’il y a 1 an, et plus encore à ceux de 2021.

Chère énergie

L’énergie est la principale cause de cette légère reprise de l’inflation, en particulier l’électricité (+27 %) du fait de la hausse de 10 % du tarif réglementé en août et l’essence (+29 %) dont les tarifs à la pompe rebondissent depuis juillet. En réponse, le gouvernement a concocté un projet de loi pour autoriser, à partir de décembre, les stations-essence à vendre le carburant à perte pendant 6 mois – ce qui est interdit par la loi depuis 1963 ! Une pirouette pour faire supporter par les fournisseurs une aide aux automobilistes, plutôt que de réduire la taxation des carburants. Mais cette mesure a déjà du plomb dans l’aile, les distributeurs ayant exclu toute vente à perte, au cours d’auditions à l’Assemblée nationale, menées le 20 septembre.

Même si ses tarifs ont reflué par rapport aux sommets atteints fin 2022 (ce qui explique une inflation négative), le fioul est l’énergie qui a le plus augmenté en 2 ans (+48 %).

Vers un plateau

Malgré cette pression due aux tarifs de l’énergie, les prix globaux semblent se stabiliser sur un plateau ‒ haut ‒ depuis le mois d’avril, et oscillent entre +10 % et +12 % par rapport à janvier 2022, au cours des 5 derniers mois écoulés.

Ce mois-ci, l’inflation annuelle de l’alimentation et de l’hygiène-beauté-droguerie est toujours forte, à +12,8 % par rapport à septembre 2022. Certes, les prix des produits en grande surface se stabilisent depuis le mois de mai, mais on regrette qu’ils restent à des niveaux trop élevés : entre 24 % et 25 % au-dessus de ceux de janvier 2022, engendrant un recul sans précédent des volumes achetés par les ménages. Or, jusqu’à présent, la baisse annoncée par le ministère de l’Économie dans la foulée de discussions avec les distributeurs et les industriels n’est pas perceptible, et la baisse des cours de la plupart des matières premières ne s’est pas concrétisée dans les caddies… S’il est possible de trouver dans les rayons des étiquettes qui affichent des baisses de tarifs, ces dernières restent mineures (-0,5 % en moyenne). Ce sont les enseignes qui leur accordent une place disproportionnée dans leur communication.

Concernant les autres postes de dépenses, qui avaient peu augmenté dans un premier temps, le rattrapage se poursuit. Les abonnements numériques (forfaits mobiles, Internet, offres télé, streaming, etc.) augmentent fortement ce mois-ci (+10 %). Mais l’équipement de la maison, le logement et les transports ne sont pas épargnés non plus.

Les prochains mois ne laissent guère entrevoir d’éclaircies, alors que le prix du pétrole repart à la hausse depuis 2 mois, que les catastrophes climatiques se succèdent et que les tensions géopolitiques ne sont pas retombées.