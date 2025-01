Nos amies les bêtes peuvent aussi souffrir d’intoxications alimentaires dues à divers microbes. Leurs aliments, à l’instar des nôtres, sont contrôlés et font l’objet de rappels en cas de contamination. C’est ce qui s’est passé pour toute une série de marques de croquettes pour chiens et chats, en raison d’un risque de contamination par Salmonella Spp, une bactérie détectée dans un des ingrédients qui peut occasionner des troubles semblables à ceux qui touchent les humains : diarrhées et vomissements, fièvre, douleurs abdominales, abattement, etc. En cas d’atteinte grave, cela peut aller jusqu’à la mort. Comme les humains, les animaux immunodéprimés – chiens et chats âgés, chiots, chatons ou femelles gestantes – sont les plus sensibles. De plus, il existe un risque de contamination humaine lors de la manipulation des croquettes.

Ces produits font donc l’objet d’un rappel. Les lots concernés sont principalement vendus sous marques de distributeurs (MDD) : Netto, Canaillou (Intermarché), Cora (Carrefour et Match), Top budget (Intermarché), Plenima (E. Leclerc), Companino (Carrefour). Ces MDD sont en effet fabriquées par le même industriel, la société ATM Petfood.

Ne les donnez pas à vos animaux. Vous pouvez vous faire rembourser en les rapportant au point de vente. Pour plus d’informations, référez-vous au site gouvernemental RappelConso.

Liste des lots concernés

Netto croquettes pour chien (grand chien) bœuf et volaille, sacs de 15 kg, du 13/11/2024 au 26/12/2024

Netto croquettes pour chien senior bœuf et volaille, sacs de 3 kg, du 15/11/2024 au 26/12/2024

Netto croquettes pour chat saumon et légumes, emballages de 400 g, 2 kg et 4 kg, du 07/11/2024 au 26/12/2024

Canaillou croquettes pour chaton junior 2-12 mois poulet/lait/carottes, sacs de 400 g, du 15/11/2024 au 24/12/2024

Canaillou croquettes pour chat sans céréales, emballages de 2,7 kg, du 13/11/2024 au 24/12/2024

Canaillou croquettes pour chat mix volaille légumes, sacs de 2 kg et 4 kg, du 18/11/2024 au 24/12/2024, chez Intermarché

Canaillou croquettes chien senior, sacs de 3 kg, du 19/11/2024 au 24/12/2024, chez Intermarché

Canaillou croquette chien pro mini adulte, sacs de 1,5 kg, du 13/11/2024 au 24/12/2024, chez Intermarché

Canaillou croquettes chien Grand chien, sacs de 15 kg, du 13/11/2024 au 24/12/2024, chez Intermarché

Canaillou croquettes chien Croc Tendres bœuf poulet, sacs de 15 kg, du 15/11/2024 au 24/12/2024, chez Intermarché

Canaillou croquettes chien Croc Tendres bœuf, sacs de 4 kg, du 18/11/2024 au 24/12/2024, chez Intermarché

Canaillou croquettes pour chat saumon/légumes/céréales sacs de 4 kg et saumon/légumes verts/carottes/céréales sacs de 2 kg, du 13/11/2024 au 24/12/2024, chez Intermarché

Top budget croquettes pour chat adulte bœuf, sacs de 2 kg, du 18/11/2024 au 24/12/2024, chez Intermarché

Cora croquettes riches en viandes pour chien adulte, sacs de 10 kg et 20 kg, du 12/11/2024 au 23/12/2024, chez Carrefour (ex-Cora) et Match

Plenima aliment complet (croquettes) pour chat stérilisé, sachets de 450 g, du 07/11/2024 au 24/12/2024, chez E. Leclerc

Companino Vitalive gammes croquettes pour chien du 08/11/2024 au 23/12/2024 chez Carrefour :

croquettes moelleuses poulet sacs de 4 kg

croquettes bœuf légumes sacs de 10 kg

croquettes chiens maxi sacs de 18 kg

croquettes moelleuses bœuf sacs de 4 kg

croquettes senior chien sacs de 4 kg

croquettes petit chien volaille légumes sacs de 1,5 kg

croquettes chien medium bœuf légumes sacs de 4 kg

croquettes chien medium bœuf légumes sacs de 10 kg

croquettes chien medium volaille légumes sacs de 10 kg

croquettes chien medium bœuf frais légumes sacs de 4 kg

Companino Vitalive gammes croquettes pour chat du 08/11/2024 au 23/12/2024 chez Carrefour :

croquettes chat adulte bœuf volaille foie pois sacs de 2 kg

croquettes chaton poulet carottes lait sacs de 1,5 kg

croquettes chaton poulet carottes lait carton de 400 g

Companino expert gammes croquettes pour chien et chat du 08/11/2024 au 23/12/2024 chez Carrefour :

mini <10 kg chien sensitive sacs de 1,5 kg

croquettes expert mini <10 kg chien junior sacs de 1,5 kg

Gamme premier prix Carrefour croquettes chiens et chats du 08/11/2024 au 23/12/2024 chez Carrefour :

croquettes au bœuf pour chiens sachets de 4 kg

croquettes au bœuf pour chiens sachets de 10 kg

croquettes à la volaille pour chats sachets de 2 kg

Elwin croquettes pour chien au bœuf, sacs de 15 kg, depuis le 18/11/2024 chez Espace Emeraude

Orlando Multi-croquettes pour chien au bœuf et aux légumes, sacs de 10 kg, du 19/11/2024 au 27/12/2024 dans certains Lidl

Ultra premium direct croquettes pour chien Protein Boost au poulet sans céréales, sacs de 15 kg, du 27/11/2024 au 30/12/2024, commercialisées par le site Internet de la marque