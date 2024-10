Produits dangereux

Près de 3 millions : c’est le nombre vertigineux d’œufs qui font l’objet d’un rappel en raison d’un risque de contamination par la bactérie Salmonella typhimurium, responsable de la salmonelle. Il s’agit de boîtes de 6, 10 ou 12 œufs vendues entre le 12 septembre et le 24 octobre, et commercialisées sous diverses marques de distributeur dans toute la France (lire ci-dessous).

Si vous êtes en possession de l’une de ces boîtes mais n’avez pas encore consommé les œufs, il vous suffit de rapporter le produit en magasin pour être remboursé. Si vous les avez déjà mangés, surveillez l’apparition d’éventuels symptômes de gastro-entérite dans les 7 jours qui suivent leur consommation (lire ci-dessous). Au-delà de ce laps de temps, il n’y a plus de risque de contamination.

À l’origine de ce retrait-rappel massif, une mesure prise par Ovalis, l’une des principales entreprises de conditionnement et de commerce de gros d’œufs en France, en raison d’une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) par Salmonella typhimurium. Cette bactérie se développe dans le système digestif des animaux, en l’occurrence des poules pondeuses, mais peut se transmettre à l’humain en cas de souillure des œufs par des matières fécales contaminées. Il s’agit d’une contamination des volailles par des bactéries pathogènes provenant de l’extérieur de l’élevage et transportées par des humains, des rongeurs, des oiseaux sauvages, par exemple.

Reste à expliquer l’ampleur de ce retrait. « Trois millions d’œufs, ce n’est pas tant que cela rapporté à la consommation quotidienne française de 45 millions d’œufs, relativise Yves-Marie Beaudet, président de l’interprofession avicole. Et la taille des élevages de plein air n’excède jamais 30 à 40 000 pondeuses. » Quand une TIAC est signalée par les autorités sanitaires, il est possible d’identifier rapidement l’élevage en cause grâce aux informations de traçabilité indiquées sur les boîtes et les œufs eux-mêmes. Sont alors rappelés l’ensemble des œufs produits sur cet élevage sur une durée de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines si l’entreprise l’estime nécessaire. A raison de quelques dizaines de milliers d’œufs par jour, on atteint vite des quantités impressionnantes.

Les produits concernés Les œufs concernés par le retrait ont été commercialisés par Carrefour, Coopérative U, Auchan, Intermarché, E.Leclerc et Maximo (livraisons à domicile), mais aussi les Restos du cœur, Tout frais tout français, Douce France, Ovalis et Poitou œuf. Ils sont conditionnés par boîtes de 6, 10 ou 12 et affichent une date limite de consommation (DLC) comprise entre le 3 et le 24 octobre. © rappel.conso.gouv.fr Coopérative U : œufs frais plein air (sans marque) tous calibres, en boîtes de 10, vendus entre le 12/09 et le 24/10

