Rénovation énergétique

Le 6 décembre 2023, des responsables d’une entreprise associée à deux associations ont été placés en garde à vue à Marseille (13). Le motif ? Des pratiques commerciales trompeuses en bande organisée à l’égard de propriétaires de pompes à chaleur et de panneaux solaires financés à crédit.

Il faut reconnaître à ces éco-délinquants une inventivité certaine. Ils démarchaient à domicile en se présentant comme « délégués d’une association de défense des consommateurs » et en promettant « de recouvrer, par une négociation amiable, les sommes empruntées pour l’acquisition et l’installation des équipements, au motif d’une rentabilité insuffisante de ces installations », indique le Parquet dans son communiqué. En annonçant une indemnisation pouvant se monter jusqu’à 40 000 €, ils faisaient signer un contrat de prestation de service pour la négociation amiable, facturé plusieurs milliers d’euros.

Évidemment, les propriétaires n’ont jamais obtenu la moindre indemnisation de la part des démarcheurs et n’ont jamais revu les milliers d’euros versés. En 5 ans, ces pratiques frauduleuses auraient rapporté plusieurs millions d’euros. D’après les plaintes recensées par les services locaux de la DGCCRF, les Bouches-du-Rhône et le Doubs auraient été les départements les plus touchés. Pour l’instant, « plus de 650 000 € d’avoirs criminels ont été saisis sur les comptes bancaires des mis en cause », mais l’enquête se poursuit.

Cette triste affaire fait suite à beaucoup d’autres, que ce soit, tout récemment, le procès de BDPA Rénovation à Limoges (87) ou les fraudes XXL à la rénovation globale à 1 €. C’est à se demander si les consommateurs pourront un jour rénover sans risquer de tomber dans les pièges des éco-délinquants, toujours plus inventifs.