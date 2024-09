Ça ne finira donc jamais ! Alors que le procès de la SFAM et de son patron Sadri Fegaier est sur le point de s’ouvrir, d’anciens clients viennent à nouveau de découvrir des prélèvements frauduleux sur leur compte bancaire. C’est le cas de Mathilde qui, il y a environ 1 mois, a constaté sur son compte un débit de 44,99 €. Quelques jours auparavant, elle avait reçu un mail de la société Equestrian Cup la félicitant d’avoir souscrit à un mystérieux pack premium censé la faire bénéficier d’avantages, comme des coffrets Smartbox, l’accès à un service de conciergerie et des invitations pour des événements. Sur le document figuraient son nom, ses coordonnées et même son RIB. Il y était même indiqué que le contrat avait été validé par téléphone, ce que Mathilde conteste fermement. La jeune femme a réagi vite et bien. Elle a immédiatement dénoncé le contrat par téléphone et par courrier recommandé, puis s’est tournée vers sa banque. Elle attend le remboursement et croise les doigts pour qu’aucun autre prélèvement ne soit effectué.

Ces méthodes, ainsi que le nom du service (pack premium), font penser à la SFAM. D’ailleurs, toutes les personnes victimes d’Equestrian Cup ont pour point commun d’avoir été clients de cette société. Pour Mathilde, c’était il y a 1 an et demi environ, après avoir souscrit, dans un magasin Hubside store, un contrat qu’elle avait immédiatement résilié.

Les deux patrons se connaissent bien

Basée en Belgique, Equestrian Cup n’est pas étrangère à la SFAM. Avant de commercialiser ses mystérieux packs premium, la société organisait de prestigieux événements hippiques, notamment aux haras des Grillons et de Grimaud, propriétés du patron de la SFAM, Sadri Fegaier (1). D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, Sadri Fegaier et Nicolas Deridder, le patron d’Equestrian Cup, affichent régulièrement leur complicité.

Sadri Fegaier et Nicolas Deridder posant ensemble sur des photos postées sur le réseau social Facebook.

Les deux sociétés non plus ne cachent pas leurs liens étroits. Ainsi, sur le site d’Equestrian Cup, on peut voir le témoignage d’une pseudo-cliente qui se dit satisfaite des services… de Serena, filiale d’Indexia, la maison mère de la SFAM. Et lorsqu’elle était au téléphone avec le service client d’Equestrian Cup, la téléopératrice a confirmé à Mathilde que sa société avait pris la suite de Serena.

Pour parfaire le décor, Equestrian Cup s’est aussi forgée une petite réputation du temps où elle œuvrait dans le monde hippique. Sur Internet, plusieurs prestataires de services ont posté des avis assassins dans lesquels ils assurent avoir été victimes d’impayés de la part de la société : ici 9 000 € pour la location d’engins de travaux, là 15 000 € pour un transport en semi-remorque, là encore 38 000 € pour la livraison de copeaux. Une autre victime est même allée jusqu’à créer un site Internet afin de dénoncer l’escroquerie dont elle s’estime victime. Selon elle, Nicolas Deridder lui aurait fait débourser 18 000 € pour une table VIP au Jumping de Saint-Tropez de juin dernier (celui-là même qui se déroule habituellement dans le haras de Sadri Fegaier) alors qu’il savait pertinemment que l’événement n’aurait pas lieu. On n’en a probablement pas encore fini avec les méthodes détestables de Sadri Fegaier et de ses amis.