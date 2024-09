ACTUALITÉ

Soupes de légumes (vidéo)

Elles apportent notre ration de fibres, elles hydratent, elles réchauffent… Mais les soupes de légumes industrielles sont-elles toutes de qualité satisfaisante ? Pour le vérifier, nous en avons testé 40, achetées en grande surface, bios ou non, de marques nationales ou de distributeurs. Ces potages de légumes variés étaient présentés sous 4 conditionnements : briques de soupe liquide disponibles au rayon épicerie ambiant, bouteilles du rayon frais, soupes surgelées et déshydratées. Entre les soupes trop salées, celles pauvres en fibres, les légumes dilués dans trop d’eau ou la présence malvenue d’additifs ou d’ingrédients industriels, les références ne sont pas toutes satisfaisantes, loin de là. On vous explique pourquoi.