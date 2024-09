Au-delà de leur image santé, les potages, veloutés de légumes et autres moulinés industriels ont-ils réellement une qualité satisfaisante ? Que Choisir a testé 40 soupes de mélanges de légumes variés, bios ou non bios, de marques nationales ou de distributeurs, achetées en grande surface. Nous avons sélectionné des produits sous 4 conditionnements différents afin de couvrir la majeure partie de l’offre : 27 briques de soupe liquide disponibles au rayon épicerie ambiant, 5 bouteilles du rayon frais, 2 surgelées et 6 déshydratées. Des analyses nutritionnelles et une recherche de pesticides ont été menées, ainsi qu’une revue de la liste des ingrédients et des allégations nutritionnelles sur l’emballage.