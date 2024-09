Soupes de légumes

Nous avons testé 40 soupes industrielles de mélanges de légumes variés. La sélection comprend des soupes liquides (briques disponibles au rayon épicerie ou au rayon réfrigéré), surgelées et déshydratées (au rayon épicerie). Elles sont vendues en supermarché ou en magasin bio, de marques nationales, de distributeur ou hard discount, aussi bien bio que conventionnelles. Des analyses nutritionnelles et de recherche de contaminants (pesticides) ont été menées. Une revue de la liste des ingrédients et des mentions de l’emballage a également été réalisée.

Nutrition

Les teneurs en fibres et en sodium (sel) ont été mesurées en laboratoire.

Étiquetage

La liste des ingrédients a été passée en revue pour noter le pourcentage de légumes, la présence d’additifs, de préparations ou de substances aromatisantes et d’autres ingrédients. Par ailleurs, les allégations nutritionnelles et de santé présentes sur les emballages ont été relevées et vérifiées.

Pesticides

Pour chaque échantillon, les substances actives employées dans les produits phytosanitaires ont été dosées. Cette analyse multirésidus permet de rechercher et, le cas échéant, de quantifier un nombre important de substances (plus de 600). Plusieurs paramètres ont été considérés pour la notation : le nombre de molécules détectées et quantifiées, ainsi que les teneurs mesurées (notamment pour vérifier leur conformité aux limites maximales de résidus fixées par la réglementation).

Ensuite, les effets connus de chaque molécule sont considérés. En effet, certaines ont montré des propriétés de perturbation endocrinienne soit in vitro, soit, plus probant encore, sur des modèles animaux. Certaines sont cancérogènes, mutagènes (elles ont des effets sur le génome) et/ou toxiques pour la reproduction, et ce de façon certaine, probable ou possible selon les cas.