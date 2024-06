Jusqu’à deux fois plus grosse (8 mm) qu’une tique standard, et reconnaissable à ses pattes rayées, la tique Hyalomma marginatum colonise le pourtour méditerranéen français. Ça n’est pas la seule différence avec sa cousine Ixodes ricinus, qui transmet la maladie de Lyme ou l’encéphalite à tiques. La tique géante s’adapte aussi mieux aux variations de température et d’humidité. Présente sur le territoire métropolitain depuis 2015, elle est susceptible de transmettre le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC). Un risque bien plus concret désormais : ce virus a été identifié en 2023 chez des tiques prélevées en Corse et dans les Pyrénées-Orientales.

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo se manifeste principalement par un syndrome grippal (fièvre, douleurs, troubles digestifs). Dans les cas plus graves, les patients souffrent d’hémorragies et de défaillances d’organes. À ce jour, aucun cas humain n’a été déclaré dans l’Hexagone mais la prudence est recommandée lors des sorties en nature (garrigue, maquis, pâtures, chemins de randonnée, zones de culture agricole, etc.). Les personnes en contact avec le bétail ou les grands animaux sauvages sont également invitées à prendre leurs précautions. Le contact avec le sang frais des animaux peut transmettre le virus.

Contre Hyalomma marginatum, les mesures préventives sont les mêmes que pour les tiques Ixodes. Lors des sorties en nature ou en espace vert, il est conseillé de porter des vêtements couvrants et de couleur claire – afin de mieux les repérer. Les chaussures fermées sont également de mise. Les répulsifs antimoustiques, en revanche, ont une efficacité limitée sur ces tiques, indique Santé publique France. Après la promenade, une inspection visuelle permettra de repérer d’éventuelles tiques. Pour les retirer, un tire-tique ou une pince à épiler font l’affaire.