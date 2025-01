Fermée depuis l’effondrement d’un pan de montagne sur la voie ferrée en août 2023, la ligne de train à grande vitesse entre Paris et Milan rouvre le 31 mars, mettant les deux villes à environ 7 heures de train. La SNCF et l’italien Trenitalia assureront plusieurs allers-retours par jour. Les billets les moins chers sont accessibles à partir de 29 €.

Bonne nouvelle pour les personnes souhaitant éviter de prendre avion lors de leurs déplacements européens. La ligne de train à grande vitesse entre Paris et Milan rouvre à partir du 31 mars. Les liaisons TGV entre ces deux villes étaient quasi interrompues depuis l’effondrement – spectaculaire – survenu en août 2023 en Maurienne (Savoie) d’une partie de la montagne sur la voie ferrée. Si l’éboulement n’a pas fait de victimes, il a nécessité plus d’un an et demi de lourds travaux, coupant la liaison à grande vitesse directe entre les deux villes. Résultat, seule la SNCF conservait un Paris-Milan, en mode dégradé, avec des temps de parcours allant jusqu’à 9 h 14.

Changement d’ambiance, donc, à partir du 31 mars. La SNCF proposera alors des Paris-Milan en un peu plus de 7 h. L’entreprise française promet trois allers-retours par jour, mais n’en propose, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que deux à la vente. Autre option pour les consommateurs : regarder du côté de l’opérateur italien Trenitalia qui, lui, assurera deux allers-retours par jour, un peu plus rapidement, avec un trajet réalisé, dans le meilleur des cas, en 6 h 37.

La SNCF a déjà prévenu par email ses clients de la réouverture de sa ligne vers l’Italie.

Parcours différents

Comment expliquer cette différence de temps de trajet ? Les deux sociétés n’effectueront pas exactement le même parcours. En effet, les Frecciarossa de Trenitalia s’arrêteront en gare de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oula, Turin et Milan (Centrale). La SNCF, elle, ne marquera pas l’arrêt à Lyon. Au départ de Paris, les TGV desservent ainsi Mâcon, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oula et Turin. Et le terminus de la SNCF se situe à Milan-Porta Garibaldi.

Du côté des prix, la SNCF semble être un peu mieux positionnée. L’entreprise publique française propose, pour le moment, des places en seconde à partir de 29 €, contre 35 € pour Trenitalia. Mais, comme toujours dans le ferroviaire, les tarifs évoluent vite…

JO d’hiver 2026 à Milan

En tout cas, choisir le train pour un Paris-Milan, c’est surtout avoir la volonté de limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Car, en termes de temps de transport, l’avion reste bien plus rapide entre ces deux villes. Le même trajet effectué par les airs ne prend que 1 h 35 depuis l’aéroport d’Orly, pour un tarif approchant ceux du train (à partir de 43 €). En revanche, le train Paris-Milan est compétitif dès lors qu’on l’emprunte sur des tronçons tels que la section Paris-Turin, Lyon-Turin-Milan (chez Trenitalia) ou à partir des gares intermédiaires telles que Saint-Jean-de-Maurienne.

Notons que cette réouverture de ligne se fait dans un contexte particulier. Considérée comme la capitale économique du pays, Milan va accueillir, dans un peu plus d’un an, les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Et les deux opérateurs ferroviaires, la SNCF et Trenitalia, s’affrontent frontalement en France. Déjà présente sur la ligne Paris-Lyon, Trenitalia va ainsi lancer à la mi-juin un Paris-Marseille, sans avoir, pour l’instant, dévoilé sa grille tarifaire. De son côté, la SNCF prévoit de s’attaquer au marché italien de la grande vitesse en 2026.