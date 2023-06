Trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra Premières impressions

Désormais incontournable sur le marché des trottinettes électriques, Xiaomi propose de nombreuses références plus ou moins perfectionnées. La plus haut de gamme, vendue 999 €, est la Xiaomi 4 Ultra. Destinée à des trajets entiers et non pas en complément d’autres modes de transport, cette trottinette se veut avant tout confortable. Son large plateau et sa double suspension y contribuent, avec son puissant moteur et son frein hyper réactif. Le sacrifice ? Son poids, 24,5 kg.

La Xiaomi 4 Ultra est la concurrente directe de la Ninebot KickScooter Max G2, déjà prise en mains. Vendue 999 € (contre 899 €), elle se situe sur le même segment des trottinettes imposantes, confortables et puissantes. Xiaomi n’a pas conçu la 4 Ultra pour les utilisateurs « multi-modaux » (qui combinent plusieurs modes de transport). Cette trottinette est à envisager comme un véhicule à part entière, au même titre qu’un vélo électrique ou même qu’un scooter. Elle pèse plus de 24 kg, soit sensiblement le même poids qu’un vélo électrique. Ne pensez même pas à la porter à bout de bras, à part peut-être ponctuellement, par exemple pour la ranger dans un coffre de voiture (elle est pliable).

Le fabricant a équipé l’engin de pneus anticrevaison (roues de 10"), d’un large plateau, d’éclairages avant et arrière intégrés. Il annonce 70 km d’autonomie. Un puissant moteur de 500 W et un frein à tambour avant, actionnable au guidon, complètent l’équipement. Un second système de freinage, déclenché quand on lâche l’accélérateur, ralentit l’engin tout en récupérant un peu d’énergie pour la batterie. Enfin, et surtout, Xiaomi introduit sur cette trottinette une double suspension, à l’avant et à l’arrière. Difficile de la rater, elle confère à la trottinette un look assez particulier.

Le guidon est à 1,26 m du sol. Pliée, la Xiaomi 4 Ultra mesure encore près de 54 cm de haut. Et avec 24,5 kg sur la balance, impossible de la porter à bout de bras.

Réservée aux grands !

Sur le papier, la 4 Ultra est censée convenir aux personnes de 16 à 50 ans mesurant entre 1,20 m et 2 m (max 120 kg). Ces recommandations laissent un peu perplexes. D’abord parce qu’on est capable de conduire une trottinette avant 16 ans (l’âge légal est de 12 ans ; il devrait passer prochainement à 14 ans). Ensuite parce qu’on est souvent apte à conduire une trottinette après 50 ans ! Et surtout, du côté de la taille, difficile de penser qu’un conducteur de 1,20 m serait à l’aise : le guidon est très haut et il n’est pas réglable en hauteur. Le ressenti a été différent chez les quelques personnes de taille moyenne (1,70 m à 1,80 m) à qui la trottinette a été confiée. Certaines ont perçu assez rapidement une petite gêne à l’arrière, d’autres pas du tout. De plus, la garde au sol du deck (le plateau) est élevée aussi (environ 20 cm). C’est une importante marche à gravir. La 4 Ultra est donc plutôt réservée aux grands, mais il faut qu’ils soient aussi… musclés. Car même sans transporter la trottinette entre deux trains, l’usage quotidien exige de la manipuler constamment, pour la garer à l’entrée d’un magasin, pour franchir quelques marches en entrant dans un bâtiment, pour la relever dans un ascenseur exigu… Notez que Xiaomi livre un petit câble antivol pour sécuriser l’engin lors des courtes absences.

Un confort indéniable

Une fois lancé, et si la trottinette est taillée pour lui, l’utilisateur aura en revanche du mal à nier que l’engin est très confortable. Le plateau est assez spacieux, l’accélération est progressive et puissante, le frein efficace. Le système de suspension est très convaincant : il avale sans aucune difficulté les pavés parisiens et toutes les imperfections de la route. Difficile de remonter après sur une trottinette sans suspensions tant elle semble raide ! Un vrai plus.

Par ailleurs, l’importante garde au sol permet aussi de descendre d’un trottoir sans racler le dessous du plateau, ce qui est vraiment appréciable. Le confort de cette trottinette est aussi lié à la puissance de son moteur (c’est la plus puissante des trottinettes Xiaomi). Il permet de gravir des pentes en maintenant la vitesse à son maximal de 25 km/h, ce qui procure une sensation d’efficacité dans les déplacements.

Le système de suspensions proposé par Xiaomi absorbe efficacement les dalles et les pavés.

La sécurité au rendez-vous

Xiaomi se plaît à répéter que la sécurité de ses engins est une priorité. De fait, la 4 Ultra semble robuste. La béquille a été renforcée, et le choix d’un guidon non réglable augmente la solidité de la potence. Bien sûr, la vitesse maximale respecte les 25 km/h imposés par la législation. 4 modes sont disponibles :

le mode piéton P (6 km/h max) ;

le mode D (20 km/h max) ;

et les modes plus mordants S et S+ (25 km/h max).

On passe de l’un à l’autre en cliquant deux fois sur le bouton marche/arrêt, un geste périlleux à effectuer en roulant (lâcher une main du guidon déséquilibre instantanément).

Dommage qu’il soit difficile de lire l’afficheur central en extérieur, il devient illisible dès qu’un rayon de soleil, même timide, apparaît. Un détail qui a son importance, côté sonnette, pas d’horrible signal sonore électronique comme sur la Ninebot KickScooter Max G2, mais une bonne vielle petite cloche mécanique autrement plus agréable et efficace.

L’écran, lisible en intérieur, mais ça se gâte en extérieur. À droite, la gâchette d’accélération et à gauche, la manette de frein et le crochet plastique qui fixe la potence au garde-boue arrière en position pliée.

Application mobile

La Xiaomi 4 Ultra peut fonctionner de pair avec l’application mobile de Xiaomi, Mi Home (iOS et Android). Elle donne accès à quelques fonctionnalités et réglages habituels (état de la batterie, état allumé/éteint du feu arrière, etc.). Lors des essais, nous avons été agréablement surpris de voir apparaître sur le cadran une icône d’alerte de pneus dégonflés (la même que dans une voiture). L’application nous apprend que cette fonction originale (et utile !) est en fait un simple rappel périodique de contrôle, dont on peut paramétrer la fréquence. Enfin, la fonction de verrouillage de la trottinette, qui freine fortement la roue arrière et enclenche une sonnerie stridente en cas de mouvement, découragera les voleurs.

Entre autres fonctions, l’application mobile Mi Home permet de verrouiller la trottinette pour décourager les vols.

Notre avis

Vendue 999 €, la Xiaomi 4 Ultra offre le confort et les performances attendues dans cette gamme de prix. Le double système de suspension est très convaincant. Mais il faut garder en tête que cette trottinette est lourde et encombrante. Sa grande concurrente, la Ninebot Max G2, offre, pour 100 € de moins, des clignotants en plus.