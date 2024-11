Depuis plus de 15 ans, notre association est le fer de lance de la lutte contre les sollicitations commerciales non désirées, véritable harcèlement organisé des consommateurs à travers des appels particulièrement intrusifs et dérangeants qui génèrent souvent des litiges de consommation.

Notre système actuel repose sur une hypocrisie : la présomption que les consommateurs souhaitent naturellement recevoir des sollicitations commerciales par téléphone. C’est ce consentement présumé contre lequel notre association se bat depuis de nombreuses années en demandant un consentement exprès et préalable avant tout démarchage comme pour les courriels et SMS, moins intrusifs… Le Sénat a entendu et répondu à notre appel.

Ce système a déjà été adopté en Allemagne, au Portugal et au Royaume uni. Il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas mis en place en France alors que la liste d’opposition Bloctel, défendue bec et ongles par les gouvernements successifs, a fait la preuve de son inefficacité à protéger les consommateurs contre un véritable harcèlement marketing.

Je salue et me félicite de l’adoption de la proposition de loi qui accède à une demande historique de notre association, et je demande que tout soit fait pour transformer l’essai en mettant ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale le plus rapidement possible pour raccrocher au plus vite avec les excès qui insupportent plus de 9 consommateurs sur 10.