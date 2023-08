© UFC-Que Choisir C’est l’histoire d’une chaise D’une chaise de jardin pour être plus précise…

Parce que le changement climatique ne nous épargne pas, je cherchais donc une chaise, tout à la fois résistante aux pluies torrentielles et à la chaleur, bref, un produit solide et durable. Et bien que j’aie pu participer avec intérêt à la campagne de l’UFC-Que Choisir « Je ne suis pas une data », je n’ai pas particulièrement fait attention lors de mes recherches sur internet.

J’ai donc vite reçu sur mon téléphone plusieurs publicités pour des chaises de jardin, n’ayant pas suffisamment protégé mes données personnelles (#jenesuispasunedata). L’une d’entre elles m’a particulièrement attirée, et c’est bien logique : l’algorithme connaît mes faiblesses, ma couleur préférée et mes valeurs. C’était une publicité pour un distributeur qui, en ces temps de consommation responsable, avait mis en place un indice mesurant l’impact environnemental et social de ses produits, avec en illustration, une belle chaise de jardin. Une chaise de jardin robuste et colorée, et surtout qui promettait que je n’allais pas m’asseoir sur mes valeurs, exactement ce que je cherchais… Cette chaise allait faire de moi une super-consommatrice (comme le super-héros, le super-consommateur lutte contre les forces du Mal et vise une consommation respectueuse des enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux).

Que demander de plus ? Me voilà donc sur le site du vendeur… en plein désenchantement : cette chaise n’était pas concernée par ledit indice. Pire, en lisant le descriptif, je m’aperçois que cette chaise n’est composée que de 20 % de contenus recyclés et que son emballage est lui composé de matière recyclée à hauteur de… 0 % (#onnousprendpourdesCONsommateurs).

Le greenwashing est donc pratiqué par tous les acteurs, sans répit pour le consommateur.

Si les sirènes m’ont attirée, elles n’ont toutefois pas réussi à me prendre dans leur filet, mais combien de super-consommateurs se sont perdus en mer, noyés sous les fausses allégations ?

Bref, décidément, il ne faut jamais s’asseoir sur sa vigilance, et ne jamais manquer de garder la main sur ses données personnelles… Manifestement, je dois refaire un tour sur jenesuispasunedata.fr et mettre de l’ordre dans tout ce qu’ils savent sur moi. Qu’on collecte mes données personnelles pour tenter de me vendre un produit avec de fausses allégations de consommation responsable, pour un peu, j’en serais tombée de ma chaise… si je l’avais achetée !