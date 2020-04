© Adobe stock Coronavirus L’Etat doit orchestrer l’accès de tous à des masques fiables

Décidément, la gestion politique des masques offre un visage bien préoccupant. D’abord jugés « contre-productifs » (faute de quantité suffisante), ils deviennent obligatoires à la fin du confinement, et deviennent un geste barrière supplémentaire… Mais avec l’absence actuelle de réelle visibilité sur les stocks, quid de leur accessibilité physique et tarifaire pour tous les citoyens ?

Le discours du Premier Ministre de mardi dernier était particulièrement évasif sur ce point. Si de nombreuses bonnes volontés, admirables, confectionnent, dans un cadre associatif ou municipal, des masques alternatifs en tissus, ces derniers sont-ils efficaces ? La première exigence doit être celle d’une mise à disposition de masques certifiés, conformes aux normes, accompagnée d’un réel contrôle. Les professionnels se positionnent en annonçant partout leur arrivée, en pharmacie, chez les buralistes… mais à quel prix de revient réel, fonction du nombre de réutilisations possibles extrêmement variable ?

La barrière du coût risque d’être particulièrement importante pour bon nombre de personnes ou de familles fragiles économiquement. Va-t-on laisser la crise sanitaire être une nouvelle fois un marqueur des inégalités ? A-t-on compris par ailleurs que l’enjeu ici dépasse la seule question du budget des Français : l’efficacité du port du masque dans la lutte contre l’épidémie repose sur son utilisation généralisée. Si certains consommateurs renoncent à cause de leur prix à en porter, ou les utilisent plus longtemps que ce qui est prescrit, où sera l’efficacité ?

Dès lors que les pouvoirs publics exigent des masques dans les services publics (transports, écoles, etc.), le principe de l’égalité d’accès commande de leur imposer d’en fournir aux usagers gratuitement ou à vil prix. Quand l’Etat impose une vaccination obligatoire dans un souci d’intérêt général, le prix n’est-il pas régulé ? La Sécurité sociale ne rembourse-t-elle pas ?

Avec le défi du combat contre le COVID-19, l’équipement de la population ne doit pas être soumis à la seule loi du marché. Ce n’est pas soutenable. La Secrétaire d’Etat à l’Economie a annoncé hier matin un accord avec les grandes surfaces qui "vendront dès la semaine prochaine des masques lavables à 2 ou 3 euros, des masques à usage unique à prix coûtant", et que "des millions de masques seront mis à disposition des plus vulnérables…". Un simple accord avec les seules grandes surfaces (encore une incitation aux consommateurs à se ruer chez elles), et ailleurs des prix incontrôlés. Une implication aussi minimaliste de l’Etat n’est pas acceptable. C’est aux pouvoirs publics d’organiser la distribution, avec une coordination des différentes collectivités territoriales.

Doivent être mis à disposition de chacun un minimum de masques certifiés, et pour certains modèles d’entre eux, prévoir un encadrement des prix, quelle que soit l’enseigne, pour l’acquisition d’une quantité supplémentaire. Sans oublier un remboursement de ces derniers pour les populations les plus fragiles et vulnérables.

Alors qu’il avait été réactif sur l’accessibilité au gel hydroalcoolique, alternative au lavage des mains au savon, on attend aujourd’hui du gouvernement qu’il sorte de son attitude confinée !