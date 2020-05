Coronavirus

Depuis lundi 4 mai, les pharmacies et les commerces ont l’autorisation de vendre des masques de protection jetables ou en tissu à l’ensemble de la population, qui en aura besoin dès le déconfinement. Les masques deviennent ainsi des produits de première nécessité. Or, ils sont loin d’être accessibles à tous et vont peser dans le budget des ménages. En trouver en pharmacie ou en grande surface relève encore du parcours du combattant, les prix vont du simple au double, et évaluer leur qualité s’avère plus compliqué que prévu.