© Elnur Amikishiyev_AdobeStock Intelligence artificielle Les consommateurs européens doivent être protégés !

L’intelligence artificielle (IA) et les données vont-elles régir notre consommation de demain ? C’est le début d’une longue discussion, puisque la Commission européenne vient de dévoiler sa stratégie, à laquelle les consommateurs doivent absolument être associés.

La révolution numérique impacte (déjà) tous les aspects de nos vies et pourrait franchir prochainement un nouveau palier grâce à l’intelligence artificielle et l’économie des données. Effectivement, Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, envisage que les entreprises européennes et les PME « aient accès à ces données et créent de la valeur pour les Européens, notamment en développant des applications d'intelligence artificielle ».

Selon moi, l’Europe du numérique, porteuse certes de belles opportunités, ne peut pas se construire sans de solides garanties apportées aux consommateurs. Il faut donc penser et instaurer dès à présent les garde-fous garantissant les droits des Européens pour les prochaines années !

Il est vrai que certains aspects peuvent apparaître séduisants et feraient presque oublier l’importance de se prémunir face aux dérives potentielles (violation/non-respect de la vie privée, manipulation, discrimination des consommateurs, concurrence déloyale, etc.). L’UFC-Que Choisir plaide donc avec le BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs) pour que ces nouvelles règles soient véritablement contraignantes afin que les Européens soient vraiment protégés. J’invite l’Union européenne à associer le mouvement consumériste pour les édicter !

J’appelle aussi les autorités européennes à imposer aux professionnels la plus totale transparence sur l’exploitation des données et surtout sur la manière dont sera utilisée l’intelligence artificielle. Sans information claire et précise sur cela, j’imagine aisément la réticence des consommateurs, de plus en plus attentifs à leurs données personnelles, à s’approprier ces produits et services. L’UE doit garantir aux consommateurs qu’ils garderont le contrôle sur leur vie privée afin de leur éviter une nouvelle GAAF (1) !

(1) Google, Apple, Amazon, Facebook