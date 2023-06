© Grustock - stock.adobe.com Bonus réparation et assurances affinitaires Le loup dans la bergerie

Alors que Fnac-Darty freine des quatre fers à mettre en place des points de réparation labélisés QualiRépar, le Gouvernement envisage de céder aux sirènes du groupe en ouvrant le bonus réparation… aux assurances affinitaires !

Rappelons que le bonus réparation permet aux consommateurs de bénéficier d’une subvention publique de 10 à 45 euros pour faire réparer un objet électronique ou électroménager auprès d’un réparateur labellisé. L’opportunité est donc laissée au consommateur de se rendre dans le point de réparation de son choix et de payer ponctuellement la réparation d’un produit. Les produits sous garantie sont expressément exclus du bonus réparation par la législation actuelle car, conformément à l’ambition du Législateur, le fonds de réparation n’a pas pour objet de financer les réparations effectuées dans le cadre des garanties légales ou commerciales (extension de garanties, assurance réparation…). Ces garanties doivent s’appliquer en tout premier lieu et ce sans aucun frais pour le consommateur… L’objectif poursuivi par le bonus réparation concerne un produit en panne hors garantie, hors assurance, dans le but de diminuer le coût de réparation à la charge du consommateur afin de l’inciter à réparer l’appareil, plutôt que de le jeter et d’en acheter un neuf.

Or, le groupe Fnac-Darty souhaite l’éligibilité de ce bonus pour le financement de son assurance de réparation illimitée Darty Max en arguant qu’il s’agit d’une concurrence déloyale. Quelle plaisanterie ! Darty Max est une formule d’abonnement qui propose aux consommateurs d’assurer un produit électroménager pour 10 euros par mois et un engagement de 12 mois, soit 120 euros par an. Le souscripteur a également la possibilité d’assurer plus de trois produits électroniques moyennant une rallonge à 20 euros mensuels, soit 240 euros annuels. C’est une assurance affinitaire particulièrement rentable pour le groupe qui se targue de 800 000 souscriptions…

L’ouverture du bonus réparation à ce type d’offre serait une manœuvre déloyale pour les consommateurs ! Nos associations locales traitent de très nombreux litiges liés aux assurances affinitaires. Ces dernières sont peu avantageuses sur le long terme pour le consommateur et représentent une dépense non négligeable (120 à 240 euros par an pour l’offre Darty Max). Et enfin, la garantie légale de conformité permet d’ores et déjà aux consommateurs de réparer ou de remplacer le produit gratuitement et sans justification pendant deux ans.

La possibilité de mobiliser le bonus réparation dans le cadre d’une assurance affinitaire constituerait une captation injustifiée d’une aide publique pour assurer un risque de panne, qui peut ne pas se produire ou être déjà couvert par la garantie légale de conformité… cherchez l’erreur !

Devant tant de mauvaise foi, je ne peux qu’appeler le Gouvernement à ne pas sacrifier l’intérêt général des consommateurs de faire réparer leurs produits au juste prix face à la stratégie commerciale d’un distributeur.