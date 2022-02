© Laurent Hini Culottes menstruelles Le protocole

L’absorption est le critère prépondérant pour les culottes de règles, suivie par la sensation d’humidité et enfin la résistance au vieillissement.

→ Test Que Choisir : Comparatif Culottes menstruelles

Pour simuler un usage de jour, l’absorption est évaluée sur un mannequin immobile en position debout et en position assise (cette dernière favorise les fuites). Le volume maximal absorbé est déterminé en appliquant un goutte-à-goutte en continu sur la zone absorbante jusqu’à ce que la fuite soit détectée sur la face extérieure.

Après versement d’un liquide, on mesure la protection contre l’humidité en surface. L’absorption maximale et la sensation d’humidité sont testées sur des culottes lavées 1 fois et 50 fois.

Le vieillissement s’observe en comparant l’aspect (couleur, bouloches, tenue des coutures et du tissu…), les dimensions prises sous toutes les coutures et la capacité élastique au niveau de la taille, après 1 et 50 passages au lave-linge. Il est normal d’observer un petit rétrécissement après 1 lavage. On s’assure que la culotte tient correctement en place après 50 lavages.

Précision Les culottes testées sont annoncées pour un usage de jour et des flux abondants, sauf la Nana (flux moyens) et la So’Cup (flux légers à normaux). Cette dernière marque propose un modèle à porter la nuit avec une partie absorbante plus longue.

