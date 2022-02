Les culottes menstruelles se présentent comme une alternative écologique aux tampons hygiéniques et aux serviettes jetables. À la fois lingerie et protection hygiénique, elles seraient suffisamment absorbantes pour être portées jusqu’à 12 heures en continu. Après un lavage soigneux, elles peuvent être réutilisées jusqu’à 100 fois. Coton ou polyamide, avec dentelle ou sans fioriture, pour flux légers à abondants, taille ajustable, fabriquées en France… il y en a pour tous les goûts et tous les porte-monnaie. Ces culottes tiennent-elles leurs promesses ? Absorbation, sensation d’humidité et tenue après lavage ont été passées au crible. Des culottes de marques déjà positionnées sur le marché de l’hygiène féminine (Nana, Saforelle, Intimy Care) ou connues dans le domaine du textile (Dim, Chantelle, Lemahieu) sont passées dans notre laboratoire. D’autres, plus spécialisées (Réjeanne, Blooming, So’Cup…), complètent notre sélection.