© Zuzana Tillerova - stock.adobe.com Couches pour bébés Comment choisir les couches de votre bébé

L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) estime entre 3 800 et 4 800 le nombre de couches qu’utilisera un bébé avant l’apprentissage de la propreté. Parce qu’elles sont en contact direct avec la peau du bébé, mieux vaut bien les choisir pour éviter fuites, rougeurs et autres désagréments. Que Choisir vous livre quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix.

En résumé Le choix de la taille d’une couche se fait en fonction du poids du bébé et non de son âge.

L’absorption, la composition et le confort sont des critères clefs dans le choix des couches de votre bébé.

Les couches classiques restent une solution sûre, bien que les maillots-couches puissent se révéler pratiques.

Le prix des couches peut varier du simple au double, mais un coût plus élevé ne constitue pas nécessairement une garantie de qualité.

De plus en plus prisées, les couches lavables peuvent représenter une alternative aux couches jetables.

Si l’argument principal des fabricants de couches lavables réside dans le budget et l’empreinte sur l’environnement, celles-ci nécessitent un entretien régulier.

Pour faciliter la vie des parents, de plus en plus de marques proposent des abonnements pour être livré à intervalles réguliers, directement à domicile.

→ Test Que Choisir : Comparatif Couches pour bébés

Quelle taille de couche choisir ?

La corpulence varie considérablement d’un enfant à un autre. La taille d’une couche dépend donc d’abord du poids de bébé, et non de son âge. Votre petit doit avant tout se sentir à l’aise dans sa couche. Évitez donc de les choisir trop petites ou trop grandes. Dans les deux cas, vous pourriez avoir de mauvaises surprises.

Dans le commerce, les couches sont le plus souvent numérotées de 1 à 6, pour des poids allant généralement de 2 à plus de 16 kg.

Taille de la couche Poids de l’enfant Taille 1 de 2 à 5 kg (naissance à 2-3 mois) Taille 2 de 3 à 6 kg (naissance à 3-4 mois) Taille 3 de 4 à 9 kg (3 mois à 10 mois) Taille 4 de 7 à 18 kg (6 mois à 3 ans ou plus) Taille 4+ de 9 à 20 kg (plus de 10 mois) Taille 5 de 11 à 25 kg (plus de 18 mois) Taille 6 Plus de 16 kg (plus de 24 mois)

Attention. La correspondance mentionnée entre parenthèses correspond à une moyenne. Les poids indiqués peuvent varier d’une marque à l’autre.

Conseil Dès que les fuites deviennent trop régulières, passez à la taille supérieure. Faites de même si votre bébé approche du poids limite affiché sur le paquet.

Quels autres critères prendre en compte ?

L’absorption

© MuhammadSyafiq - stock.adobe.com

Le principal objectif est de garder votre bébé au sec et éviter les fuites. Mais en matière d’absorption, toutes les couches ne se valent pas. Notre test comparatif de couches montre que le prix n’est pas une référence en la matière. En effet, de nombreuses marques distributeurs font aussi bien le travail que les grands acteurs du secteur.

La composition

Les couches sont en contact constant avec la peau de votre bébé. Pour protéger les tout-petits, il est donc primordial de faire attention à la composition des langes que vous utilisez.

Lors de notre test en laboratoire, nos experts ont cherché la présence de glyphosate, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des 26 allergènes listés par l’Union européenne. Néanmoins, inutile de céder à la panique. Dans toutes les analyses sur les couches ayant été publiées, les résidus n’ont jusqu’à présent été retrouvés qu’à l’état de traces. En d’autres termes, sans risque toxique à court terme pour le bébé. Sur le long terme, les probabilités de risque devraient, a priori, être également assez faibles. Pour autant, cela n’empêche pas certaines incertitudes de persister.

Pour rassurer les parents, certains fabricants testent dermatologiquement leurs couches et les contrôlent au niveau des substances indésirables (certification Oeko-Tex).

Il n’y a pas que les couches à surveiller La peau de votre bébé est fragile. Au-delà des langes, surveillez aussi la composition de tous les autres produits que vous utilisez. Évitez tout ce qui contient des parfums, allergènes ou colorants. Pour vous aider à identifier les produits les plus sains pour votre enfant, n’hésitez pas à consulter notre liste des produits pour bébés et enfants.

Le confort

Jusqu’à l’apprentissage de la propreté, votre bébé va porter des couches nuit et jour. Celles-ci doivent donc être agréables à porter. Prenez notamment en compte :

leur douceur ;

l’élasticité de la taille ;

l’efficacité de la barrière antifuite ;

la capacité de mouvement offerte à votre bébé, etc.

Quel type de couche adopter ?

Classique, d’apprentissage ou couche-maillot… En rayon, il existe toutes sortes de couches. Difficile donc de s’y retrouver.

Les couches classiques

© RaspberryStudio - stock.adobe.com

Les couches classiques conviennent aux tout-petits, quel que soit leur âge. Certains fabricants font néanmoins la distinction entre les couches de jour et les couches de nuit. Ces dernières se veulent plus absorbantes, avec des zones d’étanchéité renforcée. Cette mention est toutefois très liée au marketing : la plupart des couches testées par nos experts ont prouvé leur efficacité tant de jour que de nuit.

Les couches d’apprentissage

© bbies.fr

La couche d’apprentissage vise, comme son nom l’indique, à faciliter la transition de la délicate étape de l’apprentissage de la propreté. Elle s'enfile comme un sous-vêtement, ce qui peut s’avérer pratique pour aller tout seul sur le pot. Mais il n’a jamais été démontré que ce type de couche permettait aux tout-petits de devenir propres plus tôt.

Les maillots-couches

© ptitsdessous.com

Les baignades en mer ou en piscine doivent être très courtes pour les tout-petits. Le maillot-couche, ou couche de bain, ne paraît donc pas essentiel, bien qu’il puisse être pratique. Pour les bébés un peu plus grands qui commencent à barboter, cette alternative peut néanmoins constituer une bonne option. La couche classique risque de se gorger d’eau et devenir rapidement très lourde.

Quid des couches lavables ?

De plus en plus prisées pour leur aspect écologique, les couches lavables font leur grand retour. Il en existe différentes sortes : les couches classiques, les tout en un (TE1), les tout en deux (TE2), les tout en trois (TE3) et les couches à poche.

Les couches « classiques »

© bambinomio.fr

Les couches classiques sont absorbantes sur toute leur surface. Elles nécessitent néanmoins d’être utilisées avec une surcouche imperméable pour éviter les fuites. Si elles sont généralement très absorbantes, ces couches sont plus volumineuses que la plupart des autres modèles.

Les couches TE1 (« tout en un »)

© bambinomio.fr

Contrairement aux couches classiques, la partie imperméable et la partie absorbante des couches TE1 (« tout en un ») sont cousues. En d’autres termes, il n’est pas possible de les séparer. Il s’agit du modèle qui ressemble le plus aux couches jetables. S’il demande peu de manipulations, ce type de couche nécessite en revanche d’être retiré et lavé à chaque change.

Les couches TE2 (« tout en deux »)

© lilinappy.fr

Les couches TE2 (« tout en deux ») constituent le type de couche le plus représenté sur le marché. Elles se composent d’une partie imperméable et d’une partie absorbante séparables. Aussi, il n’est pas nécessaire de changer l’intégralité de la couche à chaque change. Un autre atout de ce type de couche est qu’il est possible de la moduler en choisissant la matière de la partie absorbante en fonction des besoins.

Les couches TE3 (« tout en trois »)

© lilinappy.fr

Les couches TE3 (« tout en trois ») se composent de trois éléments entièrement séparables : une partie absorbante, une partie imperméable, et une culotte pour maintenir l’ensemble. Ce type de couches est généralement plus fin que les autres, mais nécessite davantage de manipulations.

Les couches à poche

© bambinomio.fr

Les couches à poche – également appelées « TE1 à poche » – se composent d’une culotte imperméable dotée d’une poche dans laquelle il suffit de glisser une partie absorbante. Si elle ressemble à une couche jetable, ce type de couche demande toutefois quelques manipulations. Elle nécessite par ailleurs d’être changée à chaque change.

Des couches respectueuses de l’environnement, vraiment ? Le principal atout des couches lavables réside dans leur aspect réutilisable. Certains parents les choisissent pour réduire leur empreinte environnementale. Néanmoins, leur usage n’est pas sans impact pour autant. Pour jouer la carte de l’écologie, l’Ademe préconise donc de : limiter la température des cycles de lavage en machine à 40 °C, voire 60 °C pour les couches les plus souillées ;

faire tourner des machines pleines pour économiser l’eau et l’énergie ;

éviter si possible l’usage du sèche-linge ;

choisir des lessives et détergents respectueux de l’environnement.

Quel budget pour des couches ?

Le prix des couches jetables varie du simple au double : en moyenne, il faut compter entre 0,15 et 0,30 € l’unité.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), estime entre 3 800 et 4 800 le nombre de couches utilisées par un bébé avant l’apprentissage de la propreté. Pour les familles, le budget peut donc rapidement se révéler conséquent.

Notre test comparatif de couches montre toutefois que les marques les plus chères ne sont pas nécessairement les meilleures du marché.

Pour faire des économies, il est recommandé d’acheter en gros, à l’exception des couches de format nouveau-né. En effet, selon la morphologie de votre bébé à la naissance et sa courbe de croissance, cette taille peut rapidement devenir trop petite.

Quant aux couches lavables, elles sont souvent plus chères à l’achat que les couches jetables. Sur la durée, elles peuvent néanmoins devenir plus rentables. Toutefois, il ne faut pas oublier le coût de leur entretien.

Qu’en est-il de l’impact sur l’environnement ? Les couches jetables polluent davantage au moment de leur production et génèrent plus de déchets. Cependant, l’entretien des couches lavables nécessite beaucoup d’eau et d’énergie. © Игорь Головнёв - stock.adobe.com Les couches sont souvent vendues en packs contenant des dizaines de produits.

Qu’est-ce que les abonnements de couches ?

Comme pour le vin, les fruits et légumes ou les produits cosmétiques, la mode est aux « box ». De plus en plus d’entreprises proposent ainsi des abonnements de couches. L’objectif : éviter les pannes et les gros cartons dans le caddie grâce à des livraisons régulières à domicile. Pour les parents, cela peut se révéler pratique, mais ce confort implique parfois un coût supplémentaire.

Parmi les marques les plus connues se trouvent Joone, Little Big Change ou encore Love and Green, mais ce type d’offres est de plus en plus répandue. Néanmoins, si la livraison est souvent offerte, le prix des couches est, lui, généralement assez élevé. Un budget parfois plus important qui se justifie notamment par le positionnement marketing des marques qui misent sur la composition de leurs couches (sans chlore, sans colorant…), leur design ou encore leur aspect écologique (fabriqué en France, emballage papier, matériaux naturels…).

Mais si leur positionnement marketing diffère, leur fonctionnement est souvent similaire. Il suffit généralement de :

choisir la taille et le nombre de couches que l’on souhaite recevoir ;

déterminer la fréquence de livraison.

La plupart des marques proposent ces abonnements sans engagement.