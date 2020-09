Grille-pain Le protocole

Vaut-il mieux choisir un grille-pain premier prix ou plus haut de gamme ? Basique ou plus sophistiqué ? Notre test sur 18 modèles et nos conseils pour bien choisir.

Performances

Les performances comptent pour 60 % dans notre note globale. Nous avons mesuré le pourcentage de surface correctement grillée, l’uniformité du dorage (sur une échelle de 1 à 5) et la durée nécessaire pour obtenir le meilleur résultat. Notre laboratoire a en outre recherché, à chaque fois, comment régler le thermostat pour obtenir le plus beau dorage. Nous avons testé des tranches de pain de mie fraîches, puis surgelées (trois séries de 2 à 4 tranches).

Facilité d’emploi

Ce critère représente 35 % de notre note finale. L’évaluation de la facilité d’emploi a notamment porté sur les étapes importantes d’introduction et de retrait des tartines. Nous avons aussi noté la simplicité des instructions et le réglage du thermostat, la facilité d’entretien de l’appareil, et la fonction annulation/stop.

Qualité de construction

Il s’agit d’une appréciation subjective et non d’un test de robustesse : nous avons observé la qualité des matériaux (pièces et boutons de commandes) et de leur assemblage. La note attribuée à la qualité de construction pèse pour 5 % dans la note globale.