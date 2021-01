Livres électroniques

On recense les formats acceptés par la liseuse. Le format ePub avec et sans DRM est prépondérant, car c’est le plus répandu.

Un jury de trois experts évalue la lisibilité des écrans (contraste, netteté, réflexion) au soleil, à l’intérieur et dans le noir.

Réglages. Sont testées la rapidité à tourner les pages, la facilité pour en marquer une, pour chercher un mot dans le livre, pour changer la taille du texte ou la police de caractère, pour changer la luminosité et pour régler la connexion wi-fi.

Confort de lecture. On évalue le confort de lecture en position assise, couchée et debout.

Téléchargement de livres. Les experts jugent la facilité de chargement de livres au format ePub sans et avec DRM (utilisation d’Adobe ou d’un logiciel du fabricant nécessaire) depuis un PC, puis le téléchargement direct avec la liseuse (lorsque l’appareil peut se connecter à une librairie en ligne). La qualité de la librairie en ligne (nombre de livres, best-sellers, nouveautés, recherche d’un livre particulier) entre aussi en ligne de compte.

Navigation. Nos experts notent l’ordonnancement de la bibliothèque, la clarté de la notice et la méthode de suppression de contenu.

Une note subjective est attribuée à chaque modèle pour l’impression générale des matériaux utilisés, de la qualité d’assemblage, de la réactivité des touches, des inscriptions sur l’appareil.

La technologie d’encre électronique e-ink est peu énergivore. L’autonomie est évaluée durant le test par des mesures suivant un cycle d’utilisation journalier.

Fonctionnement du service de comparaison

