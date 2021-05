Satisfaction des campings

Un lien vers notre questionnaire de satisfaction campings a été envoyé par e-mail en novembre 2020 aux abonnés web de Que Choisir.

2 793 questionnaires ont été complétés. Nous présentons les résultats selon le type de camping, indépendant ou chaîne, et ceux de quatre grandes marques pour lesquelles nous avons eu suffisamment de réponses.

Les sondés devaient donner une note globale au camping jugé, puis se prononcer sur une trentaine de critères dans quatre catégories : le site (accès, personnel, propreté…), la location (propreté, taille…), les services proposés (wifi, laverie…) et les loisirs (animations, aires de jeux…).

Fonctionnement du service de comparaison

