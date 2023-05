© Getty Images Sérums antitaches Le protocole

→ Test Que Choisir : Comparatif Sérums antitaches

Dossiers scientifiques

Nous avons demandé aux fabricants de nous communiquer les études sur lesquelles ils appuient les allégations de leurs sérums antitaches, en particulier pour ce qui touche à l’efficacité antitache. Les éléments qui nous ont été transmis ne sont pas toujours étayés, aussi avons-nous tout d’abord noté positivement les marques qui jouaient la transparence. Puis nous avons jugé de la solidité des études menées : ont-elles été réalisées en double aveugle ? Incluent-elles un placebo, une zone non traitée ? Les testeurs sont-ils en nombre suffisant ? Correspondent-ils à la cible ? Quels types de mesures ont été réalisés pour évaluer l’effet antitache (objectives, subjectives, avec quels instruments ?) ? Autrement dit, quel est le critère de jugement ? Quid des valeurs statistiques ? etc. Bref, tout ce qui permet de noter l’importance des preuves d’efficacité. Enfin, après avoir relevé les allégations d’efficacité des produits, nous jugeons de leur honnêteté, d’une part en comparant ces annonces aux données des dossiers scientifiques, d’autre part dans l’absolu, certaines marques demeurant discrètes quant à l’annonce d’effet ou, à l’inverse, jouant avec les astuces marketing sémantiques ou visuelles les plus classiques. Ce dernier critère résume la cohérence des allégations.

Qualités cosmétiques

Le test d’usage a été mené sur 30 volontaires par produit, les participantes testant à l’aveugle 7 références à leur domicile pendant 7 jours. Elles ont ensuite répondu à un questionnaire sur la facilité d’application, la texture, l’odeur du produit, sa vitesse d’absorption, la sensation de confort après application, d’hydratation, et l’absence d’effet irritant. Elles terminent en évaluant les effets collant et gras après application, puis indiquent si elles seraient prêtes à acheter le produit.

Composition

Sur la base des listes d’ingrédients présentes sur les produits, nous avons relevé les allergènes et autres substances indésirables, comme certains perturbateurs endocriniens, issus de la liste établie par nos soins sur une base rigoureusement scientifique.

Nous avons également procédé à des analyses chimiques en laboratoire. La teneur en niacinamide a été mesurée, dans le but d’essayer de relier cette teneur à l’efficacité des produits qui l’utilisent. Acide salicylique et hydroquinone (HQ) ont aussi été dosés, le premier parce qu’il est limité en concentration (2 %), la seconde parce que son utilisation est interdite. L’HQ n’est évidemment pas employée en tant qu’ingrédient, mais peut être retrouvée dans les produits finis utilisant l’alpha-arbutin (générateur possible d’HQ).

