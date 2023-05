C’est un produit en vogue : le sérum antitache, ce petit flacon auquel on prête aisément une technicité, aidé par des allégations prometteuses. Car il n’est pas rare que l’annonce de résultat soit chiffrée : « En 4 semaines, les taches sont visiblement éclaircies », peut-on lire sur un produit, ou « 85 % intensité et taille des taches réduites » sur un autre, le tout parfois accompagné d’images avant-après montrant un visage plus lumineux, des taches estompées… Que penser de ces annonces ? Sont-elles justifiées par des études sérieuses ? Les résultats sont-ils probants ? Pour le savoir, nous avons interrogé les fabricants des 14 sérums antitaches les plus représentatifs du marché. Nous avons aussi étudié leurs qualités cosmétiques et leur composition.