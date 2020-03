Taille-haies Le protocole

Le critère performances est prépondérant dans la note finale. Mais une mauvaise évaluation à l’endurance la pénalise fortement.

Performances

Nous jugeons la capacité à tailler et la vitesse, ainsi que la qualité de coupe pour :

- une haie de conifères (Cupressus leylandii, ou cyprès de Leyland) non taillée depuis 1 an, mesurant 2,50 m de haut. Les conifères sont des arbres et des arbustes de la famille des pins et des sapins que l’on utilise pour réaliser des haies assez imposantes. 10 m2 sont taillés verticalement et 4 m de longueur de haie sont taillés horizontalement ;

- une haie de troènes (Ligustrum vulgare) de 1,20 m de haut non taillée depuis plusieurs mois. Le troène est typiquement utilisé pour réaliser de petites haies placées devant les jardins. 5 m2 sont taillés verticalement et 4 m de longueur de haie sont taillés horizontalement ;

- une haie de lauriers (Prunus laurocerasus) non taillée depuis 1 an, mesurant 2,50 m de haut. Le laurier est employé comme les conifères pour réaliser des haies assez imposantes. 10 m2 sont taillés verticalement et 4 m de longueur de haie sont taillés horizontalement.

La taille est faite en utilisant un escabeau adéquat quand cela est nécessaire.

Chaque taille est réalisée par 2 utilisateurs avertis et si les résultats varient de plus de 20 %, un 3e utilisateur devra refaire les essais.

Tout incident ou toute remarque concernant l’utilisation sera signalée.

Commodité d’emploi

Elle est jugée subjectivement lors des essais de taille, et notée sur les points suivants.

Stockage, transport

- Confort et ergonomie des poignées

- Équilibrage de l’appareil

- Facilité d’utilisation du fourreau de lame

- Efficacité de ce dernier

- Facilité à transporter

Lors de la taille

- Confort et ergonomie des poignées

- Positionnement des poignées

- Positionnement des gâchettes

- Facilité d’emploi des gâchettes

- Facilité à couper horizontalement

- Facilité à tailler au-dessus des épaules

- Possibilité de tailler une bande de haie d’un seul geste

- Poids

- Fatigue provoquée par l’utilisation de la machine

- Problèmes d’accrochage de branches dans les lames

- Commodité globale

Bruit

- Mesuré en fonctionnement

- Noté subjectivement en fonction de la gêne occasionnée

Vibrations

Endurance

Elle est mesurée sur un banc d’essai spécifique. Chaque appareil réalise en tout 7 800 cycles. Chaque cycle est constitué de 15 secondes de coupe de branches de hêtre et 15 secondes de fonctionnement à vide. Tous les 60 cycles, l’appareil est arrêté pendant 30 minutes. Les branches ont un diamètre de 8 mm et ont été trempées pendant 48 h dans de l’eau pour les rendre plus difficiles à couper. Chaque dent de chaque côté de la double lame est mise à l’épreuve successivement lors des phases de coupe.

Au total, les appareils sont soumis à 66 heures de fonctionnement, ce qui représente une dizaine d’années d’utilisation. Si un premier échantillon tombe en panne avant d’avoir atteint les 66 heures, un 2e échantillon est testé pour vérifier le résultat. Un 3e appareil sera testé si nécessaire en cas de doute.

Au terme de cet essai, un test de blocage est réalisé : la lame est subitement immobilisée en cours d’utilisation, comme si elle rencontrait une branche trop dure à couper. Le moteur doit résister à la surtension. Le blocage dure 1 seconde et il est réalisé 5 fois, avec 3 minutes de repos entre chaque essai.

La note porte sur le nombre de cycles réalisés et les dégâts éventuellement constatés au terme des essais.