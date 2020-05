© Adobe stock Taille-haie Bien choisir son taille-haie

Une haie touffue permet de créer un mur végétal appréciable, permettant de préserver l’intimité du jardin. Mais sans entretien et l’aide d’un taille-haie, elle pourrait rapidement dépérir. C’est pourquoi mieux vaut bien entretenir et tailler régulièrement sa haie pour lui assurer beauté et longévité. Si le choix d'un taille-haie dépend du type d'arbre, d'arbuste ou de buisson à couper, d’autres critères sont à prendre en compte : puissance, type d'alimentation ou encore ergonomie.

→ Test Que Choisir : Comparatif Taille-haies Test Que Choisir :

En résumé Les taille-haies existent avec plusieurs modes d’alimentation : électrique sans fil, électrique filaire ou avec moteur thermique.

Les prix varient fortement, dans une proportion de 1 à 20 ! Si les premiers prix à 25 € peuvent convenir pour une petite haie, peu fournie et relativement jeune, un modèle thermique s’imposera pour une haie ancienne, dense et longue.

Tous les taille-haies ne sont pas livrés avec les mêmes accessoires. Il est judicieux de ne pas se focaliser uniquement sur le prix mais de bien comparer à équipement équivalent.

Le taille-haie se porte et se manipule à la force des bras. Il faut porter une attention particulière à son poids mais aussi à son ergonomie pour éviter de trop se fatiguer.

Qu’est-ce qu’un taille-haie ?

Un taille-haie permet de tailler et entretenir les haies. Il coupe les branches par cisaillement. Ainsi, son moteur fait coulisser deux lames dentées l’une par rapport à l’autre avec un mouvement alternatif (comme le fait un couteau électrique de cuisine). Prises entres les dents, les branches sont alors coupées lors des déplacements des lames.

© romankrykh - stock.adobe.com

Quels sont les types de taille-haies ?

Il existe 3 types de taille-haies, différenciés par leur type de moteur et leur mode d’alimentation :

les taille-haies électriques à alimentation filaire (branchés sur le secteur) ;

les taille-haies électriques sans fil à alimentation par batteries ;

les taille-haies thermiques équipés d’un moteur à essence.

Les taille-haies télescopiques (aussi appelés « sur perche ») permettent d’accéder aux branches les plus hautes grâce à l’allongement de leur bras. Ces produits sont également déclinés selon ces 3 types de motorisation (électrique filaire, électrique sans fil ou thermique à essence).

Il existe également des taille-haies de petite dimension destinés aux travaux de faible envergure. Situés entre la cisaille électrique et le mini-taille haie, ces sculpteurs de végétaux disposent d’une longueur de lamier d’une vingtaine de centimètres. Légers, ces taille-haies se manipulent à une seule main. Ils peuvent recevoir différents accessoires selon le besoin : finition, bosquets, coupe-bordure…

Les taille-haies électriques sans fil

© Stillfx - stock.adobe.com

Leur moteur électrique est alimenté par une batterie (généralement Lithium-ion) d’une tension de 18 volts ou de 36 volts pour les produits les plus performants. La tension de la batterie donne une indication sur la performance du taille-haie : plus elle est élevée, plus l’appareil sera puissant. Ensuite, il faut tenir compte de sa capacité exprimée en Ah (ampère-heure) qui caractérise l’autonomie de travail. Généralement, pour les plus petits taille-haies, elle avoisine les 2 à 2,5 Ah. Pour les produits les plus performants, la capacité peut atteindre 4 Ah. Une exception tout de même avec les modèles 36 volts car la capacité de leur batterie est souvent assez faible : 1,5 ou 2 Ah. En effet, dans ce cas, la forte tension permet de disposer d’une bonne autonomie malgré une capacité réduite. On trouve des outils avec une longueur de lamier de 35 à 75 cm.

De nombreuses marques proposent des modèles de taille-haies sans fil, parmi lesquelles :

AL-KO

Black&Decker

Bosch

Makita

OOGarden

Ryobi

Sthil

Avantages et inconvénients des taille-haies électriques sans fil

Avantages Inconvénients Maniabilité

Mobilité importante (source d’énergie autonome)

Facilité d’utilisation

Silence de fonctionnement

Sans entretien Temps de travail limité

Puissance limitée

Poids

Parfois nécessaire d’ajouter une 2e batterie

Les taille-haies électriques filaires

© BillionPhotos.com - stock.adobe.com

C’est dans cette famille que l’on trouve les taille-haies les moins chers du marché : à partir de 25 € dans les grandes surfaces de bricolage-jardinage. L’offre de ces appareils qui se branchent sur le secteur (220 Volts) est large. Leur puissance va de 400 à 800 watts pour des longueurs de lamier comprises entre 45 et 75 cm. Il faudra donc faire le point précis de ses besoins afin de choisir l’outil qui correspondra le mieux à son usage.

De nombreuses marques proposent des modèles de taille-haies filaires, parmi lesquelles :

AL-KO

Black&Decker

Bosch

Einhell

Makita

OOGarden

Sthil

Avantages et inconvénients des taille-haies électriques filaires

Avantages Inconvénients Légèreté

Prix

Facilité d’utilisation

Silence de fonctionnement

Sans entretien Obligation d’avoir une prise de courant à proximité

Maniabilité limitée par la présence du fil

Attention particulière à porter au fil pour éviter de le couper

À noter. Le fabricant Ryobi propose des taille-haies hybrides incluant les deux technologies électriques. Ils peuvent alors fonctionner au choix sur batterie ou branchés sur le secteur.

Les taille-haies thermiques

© studiophotopro - stock.adobe.com

Les taille-haies thermiques reçoivent un moteur à essence à 2 ou 4 temps, même si ces derniers sont de plus en plus rares pour les particuliers. Le premier nécessite l’utilisation d’un mélange huile-essence (comme sur certains autres engins de jardinage comme les tronçonneuses par exemple) alors que sur le second, il faut simplement faire le plein de carburant car les deux réservoirs (carburant et huile) sont distincts. Ce sont les taille-haies les plus puissants, ils sont destinés à des travaux durs et longs sur des haies denses. Si leur longueur de lamier (jusqu’à 75 cm) n’est pas forcément supérieure à celle d’un taille-haie électrique, c’est surtout l’écartement des dents qui progresse : jusqu’à 38 mm. Ce sont aussi le plus chers et leurs tarifs peuvent avoisiner les 800 €.

De nombreuses marques proposent des modèles de taille-haies thermiques, parmi lesquelles :

Einhell

McCulloch

OOGarden

Ryobi

Sthil

Avantages et inconvénients des taille-haies thermiques

Avantages Inconvénients Maniabilité

Puissance de travail

Robustesse

Autonomie Prix d’achat et coût à l’usage

Poids

Bruit de fonctionnement

Entretien nécessaire

Quel taille-haie pour quelle haie ?

© MandicJovan - Adobe Stock

La priorité est de choisir un taille-haie adapté au type de végétaux à entretenir. Si l'épaisseur des branches n'excède pas 1 cm et que la haie est jeune et pas très haute, alors bon nombre de modèles d'une puissance moyenne (entre 400 et 500 watts) pour un prix inférieur à 120 € conviendront. Un modèle sur batterie sera approprié. Au-delà, il faudra être plus sélectif.

S’il s’agit de réduire une haie très ancienne, avec de gros diamètres de branches, le taille-haie thermique s’impose de lui-même pour venir à bout des branches les plus coriaces.

Haie jeune/fines branches Haie ancienne/grosses branches Taille-haie électrique Taille-haie thermique

Le lamier, un élément déterminant

Si le moteur est un critère important, le lamier l’est tout autant. Peut-être même plus car c’est lui qui est au cœur de l’ouvrage. Désormais, la grande majorité des taille-haies sont à « double coupe » : leurs deux lames sont mobiles et coupent des deux côtés. Grâce à cela, ils produisent moins de vibrations et sont plus efficaces que les modèles à coupe simple (qui ont quasiment disparu des rayons), dont la lame inférieure ne bouge pas. Et, surtout, cela permet de réduire considérablement le temps de travail.

© lassedesignen - stock.adobe.com

La longueur du lamier est aussi importante. Plus elle sera grande, plus le travail sera rapide. Le choix de la longueur, en général comprise entre 35 et 80 cm, doit se faire en fonction du type de tâche à réaliser. Notons que la longueur de coupe (longueur réellement taillée à chaque passage du lamier) est toujours un peu inférieure à la longueur de lame.

Il faut ensuite détailler l'écartement des dents : plus il sera important, plus le taille-haies attrapera de branches et pourra couper de gros diamètres. Malheureusement, plus l’écartement des dents est important, moins le résultat final est propre. Généralement, l’écartement des dents est le corollaire d’un moteur puissant, donc d’un taille-haie assez cher. Attention à ne pas confondre l'écartement des dents (sur lequel les fabricants communiquent) avec la capacité de coupe qui correspond au diamètre des branches.

Diamètres des branches habituellement rencontrés

Diamètre de branche Type de haie 10 à 15 mm Petits arbustes, haie de taille modérée 16 à 25 mm Haie de taille moyenne entretenue régulièrement 26 à 35 mm Haie imposante et constituée d’arbres relativement vieux

Si vous arrivez à obtenir des informations sur la conception même du lamier, ce sera un bon point. Des dents affûtées aux diamants offriront une meilleure résistance et longévité.

De même, la présence d’une butée à l’extrémité du lamier sera appréciée. En effet, cela évitera les chocs sur les grillages ou les murs lors de la coupe pour une meilleure protection du lamier et un plus grand confort de travail.

Poids et ergonomie à comparer

D'une manière générale, l'entretien des haies exigeant un effort physique conséquent dans une position souvent inconfortable pour les bras, le dos et les épaules, la facilité d'utilisation est primordiale dans le choix d'un taille-haie. Ainsi, il est nécessaire de prêter une attention particulière au poids. Si les versions électriques à fils sont les plus légères, un taille-haie thermique dépassera rapidement les 5 kilos.

© bobex73 - stock.adobe.com

Mais un poids raisonnable n'est rien si l'ergonomie ne suit pas. Aussi, au moment de l'achat, il ne faut pas hésiter à prendre en main le taille-haie pour voir si les poignées sont bien placées et si l'appareil est équilibré. Un système de grip antidérapant est un plus. La gâchette de commande et l'interrupteur de sécurité doivent également être facilement accessibles. Préférez un modèle dont l’interrupteur de sécurité recouvre toute la longueur de la poignée avant : vous disposerez d’une plus grande marge de manœuvre lors de la coupe. Quant à la gâchette de commande, plus elle est large et longue, plus il sera facile de mettre le taille-haie en service.

S’il s’agit d’un taille-haie sur perche, il peut être préférable d’opter pour un modèle à rallonges amovibles plutôt qu’un modèle télescopique. En effet, cela vous évitera d’avoir à porter tout le temps le poids de toutes les rallonges. Attention aussi à ce que, lorsque la tige est entièrement déployée, la position du moteur ne déséquilibre pas trop l’appareil. Un modèle orientable sera aussi plus pratique à l’usage.

Les équipements à privilégier

Fourreau de protection

Avant de passer à la caisse, vérifiez que le taille-haie est vendu avec des accessoires qui vous faciliteront la vie. Par exemple, si les taille-haies sont livrés avec un fourreau destiné à protéger la lame, mais aussi vos mains au moment de ranger le taille-haie, tous ne sont pas aussi pratiques à l'usage. Certains sont quasiment impossibles à enfiler alors que d'autres sont très commodes et plus protecteurs car ils remontent très haut et couvrent toute la mécanique.

Collecteur de déchets

Il peut être judicieux d’opter pour un lamier équipé d’un collecteur de déchets. Il s’agit d’un déflecteur vertical placé sur le lamier qui fait tomber les branches coupées à terre. Double avantage : gain de temps (pas besoin de ratisser le haut de la haie pour enlever les branches coupées) et esthétisme (les branches coupées ne tombent pas au centre de la haie et ne dégraderont pas l’aspect visuel en jaunissant).

Poignée rotative

Une poignée rotative, de plus en plus présente sur les taille-haies modernes, sera très appréciable. Le taillage d’une haie nécessite en effet d’utiliser l’appareil en position verticale et horizontale. Pour éviter de se tordre le poignet ou de se déboîter le coude, la poignée rotative (jusqu’à 5 positions possibles) permet d'orienter le lamier de façon à travailler dans une position confortable.

L’entretien, gage de longévité

Après chaque taille, il est indispensable de nettoyer les lames avec une brosse et éventuellement de l’alcool à brûler mais pas de l’eau, qui pourrait faire apparaître de la rouille. Il faut ensuite huiler les lames. Attention ici à opter pour une huile fluide, non collante et non filante. Vous pouvez également utiliser un lubrifiant adapté (WD40, Bardahl...).

Si vous avez travaillé une haie de résineux, il peut être judicieux de nettoyer le lamier à l'aide d'un solvant de résine pour être certain de ne pas avoir les lames qui collent.

Pour les appareils à moteur thermique, ne pas oublier de surveiller le niveau d’huile et de changer la bougie quand celle-ci montre des signes de faiblesse.

Bon à savoir. S'il s'agit du dernier entretien de l'année avant le remisage hivernal, il faut peaufiner le nettoyage : brosser minutieusement les lames, retirer les traces de résine, désinfecter (à l'aide d'un gel hydroalcoolique spécifique) et lubrifier le lamier.

La protection, gage de sécurité

© Jean-Philippe WALLET - Adobe Stock

Les équipements de protection habituels pour le jardinage s’imposent : lunettes, gants, protections auditives, chaussures de sécurité et tenue de travail. Notons que les taille-haies électriques possèdent une double gâchette (une pour chaque main) : les lames ne peuvent être commandées qu’en activant les deux commandes. En outre, la lame doit s’arrêter instantanément dès que l’on relâche une des gâchettes.

La haie : une affaire réglementée

© slavun - stock.adobe.com

Dès l’origine, il est obligatoire de respecter certaines règles au moment de planter ce qui deviendra une haie, notamment si elle doit se situer à proximité d’un voisin. Ainsi, on ne peut pas planter une haie à moins de 50 centimètres de la limite de sa propriété pour les plantations mesurant moins de 2 mètres. Pour les plantations de plus de 2 mètres, elles doivent se trouver à plus de 2 mètres de la limite de propriété.

Attention, dans les lotissements par exemple, ce sont le cahier des charges et le règlement de copropriété qui établissent les règles à respecter.

Selon l'article 673 alinéa 1er du code civil, si les branches d’une haie (ou d'arbustes) de la propriété voisine avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre votre voisin à les tailler. Cette règle est applicable quelle que soit l'espèce de haie en cause. Cependant, vous ne pouvez pas réaliser vous-même l'élagage (sauf si votre voisin vous l’y autorise expressément par écrit) et devez demander à votre voisin de venir le faire.