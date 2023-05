Bières sans alcool

Nous avons testé 15 bières blondes sans alcool parmi les plus connues (Kronenbourg, Heineken, Affligem, Leffe, Desperados, 1664, Grimbergen…), disponibles en grande surface. Parmi elles, 3 bières bio et 3 bières d’abbaye. Nous nous sommes également penchés sur 4 boissons à base de bière sans alcool aromatisées au jus de citron, parmi lesquelles la Tourtel Twist, leader de ce marché. Objectifs : vérifier leurs qualités gustatives ainsi que leur teneur réelle en alcool et la présence éventuelle de contaminants par des tests et analyses, et évaluer leur qualité nutritionnelle en étudiant les listes d’ingrédients.