Pur jus, nectar ou à base de concentré, avec ou sans pulpe, frais ou ambiant, pasteurisé ou pas, bio ou non... les critères pour choisir un jus d'orange sont nombreux, et les rayons dédiés interminables. Quant au prix, il varie du simple au quintuple. En réalité, notre test sur 25 boissons industrielles et un jus fait maison montre que le marketing est particulièrement trompeur sur ce produit... et qu'il est possible de choisir le jus le plus sain et le plus savoureux sans se ruiner.