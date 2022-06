Jus d’orange (vidéo)

Entre un nectar du rayon ambiant et un pur jus bio du rayon frais, le prix peut passer du simple au quintuple. Pourtant, nous avons testé 25 jus industriels et un jus fait maison, et nos résultats montrent très clairement que, parmi les critères qui font grimper les prix, certains sont loin d’être pertinents. Les produits les plus goûteux et les plus sains ne se cachent pas forcément là où on le croit…