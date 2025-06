«Drink more water ». Le message qui s’affiche – en anglais, c’est toujours plus chic – à l’ouverture d’un paquet de pastilles Waterdrop ne laisse aucune place à l’ambiguïté : il s’agit de vous faire boire, et sans modération, pour une fois ! Un « cube d’hydratation » plongé dans un demi-litre d’eau plate ou gazeuse transforme en quelques minutes votre ration quotidienne d’eau en un nectar censé entretenir une furieuse envie de vous hydrater toute la sainte journée. Quatre par jour, et voilà l’objectif de deux litres quotidiens atteint haut la main. « Fini l’eau fade », « vous allez aimer boire », fanfaronne Hydrology, une autre marque, dans ses communiqués de presse, allant jusqu’à suggérer ses « billes » comme cadeau de fête des Mères. En plus, la plupart des produits contiennent des vitamines. Pour 10 € environ le paquet, il serait dommage de passer à côté d’un tel condensé de bienfaits…

Boire, le nouveau graal

Sous-texte de cette offensive commerciale : un danger redoutable plane au-dessus de la population, la déshydratation. C’est prouvé, la science est formelle, les trois quarts d’entre nous seraient, sans le savoir, à la limite du dessèchement. La marque Hydratis en a